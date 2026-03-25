Comandante de la FAC aclaró en qué condición estaba el avión Hércules previo al accidente en Puerto Leguízamo

Avanzan las investigaciones para esclarecer qué ocasionó el trágico accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial en Puerto Leguízamo, Putumayo. El siniestro se dio durante la mañana del lunes festivo 23 de marzo.

El avión Hércules C-130 matrícula 1016 despegó sin complicaciones, pero a los pocos minutos chocó con el suelo tras no lograr la altura suficiente. 128 personas estaban a bordo y, hasta el momento, el saldo de fallecidos es de 69 (incluyendo a seis tripulantes y dos policías).

Avión fue donado por EE. UU. y llevaba más de mil horas de vuelo

Por medio de X, hubo un rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y su antecesor Iván Duque. El mandatario afirmó que los aviones que recibió Colombia por parte de Estados Unidos (incluyendo el accidentado) eran chatarra.

A lo cual, el expresidente le respondió con que las aeronaves han estado óptimas en funcionamiento y mantenimiento. Igualmente, le pidió que haya una investigación exhaustiva antes de lanzar cuestionamientos.

Este fue uno de los temas que se tocó durante el consejo de ministros del martes 24 de marzo. Ante las sospechas sobre el mantenimiento, el general Carlos Fernando Silva, comandante de la FAC, aclaró.

Cronología del accidente: choque se dio a los pocos segundos

En primer lugar, hizo una cronología del accidente. El avión despegó a las 7:02 a.m. desde Bogotá y llegó a las 8:23 a.m. Puerto Leguízamo. Sobre las 9:40 a.m., continuó su recorrido sin complicaciones hacia Puerto Asís, pero tuvo la caída a las 9:41 a.m.

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Al ser una aeronave grande, siempre se requiere una tripulación de mínimo seis personas. En este caso, había 11. Además, el piloto tenía amplia experiencia, teniendo en cuenta sus más de 900 horas manejando el Hércules C-130 y más de cinco mil a nivel general.

La aeronave fue fabricada en 1983, llegó a la FAC el 18 de septiembre de 2020; pero se adecuó entre el 10 de enero de 2021 y 12 de julio de 2023. Llevaba 1.038 horas voladas y aún tenía capacidad para varios años.

Además, desde 2023, le habían hecho varios mantenimientos, permitiendo que los tres motores se mantuviesen a punto.