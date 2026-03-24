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Avión accidentado en Puerto Leguízamo fue donado por Estados Unidos en 2021

El avión hizo parte de un grupo que donó Estados Unidos. Esto, durante la administración del entonces presidente Iván Duque.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
02:02 p. m.
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Las investigaciones para esclarecer el accidente ocurrido el lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo, que deja un saldo de 70 uniformados fallecidos, gira en torno al avión Hércules.

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En primer lugar, se debe tener en cuenta que hacía parte de un grupo de seis aeronaves que el gobierno de Estados Unidos donó hace cinco años.

Estados Unidos donó seis aviones

El 21 de septiembre de 2021, el Ministerio de Defensa confirmó la recepción de estos aviones. “Será la primera de tres aeronaves de esta dimensión que Estados Unidos dona a Colombia para fortalecer nuestra capacidad de control territorial y desplegar tropas en el territorio, así como movilizar ayuda humanitaria”, sostuvo Iván Duque, el entonces presidente.

De las seis aeronaves donadas, tres fueron entregadas durante el gobierno Duque y las tres restantes llegaron en la actual administración de Gustavo Petro. Según información oficial, Colombia recibió las aeronaves en buen estado y utilizó presupuestos de inversión para realizar un overhaul. Es decir, un proceso de mantenimiento integral destinado a ponerlas a punto para operaciones de largo plazo.

Cuestionamientos de la administración Duque

Diego Molano, exministro de Defensa, cuestionó la ejecución de los recursos destinados al mantenimiento: “En la administración del presidente Duque dejamos aprobado un sistema de defensa nacional para mejorar las capacidades y los mantenimientos estratégicos de la Fuerza Aérea, Armada y Ejército. Sin embargo, nunca se aplicó”.

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Por su parte, el expresidente Duque respondió a las críticas señalando que este tipo de aeronaves operan en al menos 50 países alrededor del mundo. “Que se haga una investigación rigurosa y se averigüe la conexión entre el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista. Deje su mediocridad y vileza con las víctimas”, fueron sus palabras hacia el mandatario actual.

Datos oficiales del Ministerio de Defensa indican que la flota de este modelo ha estado compuesta por un total de 13 aeronaves, incluyendo las seis donadas por Estados Unidos.

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