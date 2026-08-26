Estados Unidos pidió extradición de alias Araña por narcotráfico

Giovanni Andrés Rojas, conocido como alias Araña, se encuentra en el centro de una controversia diplomática y judicial que involucra su participación en diálogos de paz con el Gobierno colombiano y una solicitud de extradición de Estados Unidos por narcotráfico y narcoterrorismo.

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EE. UU. pide extradición de alias Araña, gestor de paz

Alias Araña, identificado como uno de los principales cabecillas de las disidencias de comandos de frontera, fue capturado en febrero de 2025 por agentes del CTI en un hotel de Bogotá.

Su detención generó un episodio inusual cuando el entonces alto comisionado de paz, Otty Patiño, acudió personalmente para abogar por su liberación, argumentando que Rojas participaba en una mesa de diálogo con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La situación legal de Rojas se complica por su estatus en Interpol. Aunque la Fiscalía colombiana había suspendido su orden de captura para facilitar su participación en las negociaciones de paz, esta resolución tenía limitaciones específicas: no cobijaba a criminales con circular roja de Interpol.

Precisamente un día antes de su captura, Estados Unidos había solicitado esta alerta internacional contra él.

La solicitud de extradición estadounidense se fundamenta en delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. Según las autoridades, se utilizaron mensajes interceptados entre Rojas y un cómplice, además de datos del GPS, para rastrear envíos de cocaína.

Esta información fue compartida con autoridades mexicanas del orden público para determinar la ubicación exacta de los cargamentos.

¿Qué sigue para alias Araña?

Meses después de su captura, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición de alias Araña, argumentando que Estados Unidos presentó pruebas suficientes para respaldar su solicitud.

Sin embargo, la decisión final sobre su extradición recae en el expresidente Gustavo Petro, quien hasta el momento frenó el proceso.

Actualmente, alias Araña permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, a la espera de que se defina su situación judicial.