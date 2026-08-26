Gobierno buscará crear buques cárcel para recluir a presos de alta peligrosidad

El Gobierno Nacional estaría preparando un proyecto para utilizar buques como centros de reclusión para algunos de los presos considerados más peligrosos del país.

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Gobierno creará buques cárcel para recluir a presos de alta peligrosidad

La iniciativa estaría bajo responsabilidad de la Armada Nacional y fue planteada por el presidente Abelardo de la Espriella durante un consejo de seguridad.

La información fue revelada este miércoles a la AFP por una fuente del Ministerio de Defensa, que señaló que el mandatario pidió avanzar en el proyecto, aunque no entregó detalles sobre el número de embarcaciones, su ubicación o las condiciones en las que funcionaría este sistema penitenciario.

La propuesta surge en medio de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno, que busca intensificar la ofensiva contra organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico.

¿Cómo funcionarían los buques cárcel?

De acuerdo con la información conocida por AFP, este tipo de embarcaciones permitiría mantener a los internos alejados de las zonas urbanas y reducir su contacto con el exterior.

Una de las principales razones para utilizar barcos como centros de reclusión sería dificultar posibles intentos de fuga y limitar las comunicaciones de los presos considerados de mayor peligrosidad.

Sin embargo, la propuesta también podría generar cuestionamientos relacionados con las condiciones de reclusión y el respeto por los derechos de las personas privadas de la libertad.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que este tipo de modelo puede entrar en conflicto con las garantías individuales de los reclusos.

Colombia ya utilizó barcos para recluir narcotraficantes

Cabe mencionar que esta idea no sería completamente nueva en el país. En 2007, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, varios líderes del narcotráfico fueron trasladados temporalmente a barcos ubicados en el océano Atlántico y el Pacífico.

Las embarcaciones permanecieron bajo un fuerte esquema de seguridad mientras avanzaban los procesos que posteriormente llevaron a la extradición de estos narcotraficantes hacia Estados Unidos.

Ahora, casi dos décadas después, el Gobierno plantea nuevamente recurrir a este tipo de mecanismo, aunque todavía no se conocen las características que tendría el proyecto actual.

Una estrategia de ofensiva contra el narcotráfico

Según la información suministrada a AFP, esta estrategia contempla también una mayor cooperación con Estados Unidos.

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El pasado 12 de agosto, Colombia autorizó además bombardeos conjuntos con ese país como parte de las acciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

Por ahora, el proyecto de los llamados “buques cárcel” se encuentra en etapa de desarrollo y quedan por conocerse aspectos clave como su costo, ubicación, capacidad, régimen de seguridad y las condiciones bajo las cuales serían recluidos los internos.