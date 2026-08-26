Exclusivo | Directiva del Inpec ordenó condiciones especiales para cabecillas en la cárcel de Itagüí

En las últimas horas, Noticias RCN conoció en exclusiva el documento que formalizó un régimen especial para los voceros de la Paz Urbana recluidos en la cárcel de Itagüí, firmado por el coronel Rolando Ramírez, entonces de Custodia y Vigilancia del Inpec.

El documento establecía una serie de condiciones diferenciadas para estos reclusos, tan solo unas semanas después del escándalo que destapó lujos, licor y una parranda vallenata al interior del centro penitenciario.

Entre los nombres reconocidos como voceros de la Paz Urbana están Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas.

La propia directiva señala que los privados de la libertad vinculados al proceso están relacionados con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

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Cronología de las irregularidades en la cárcel de Itagüí tras la parranda vallenata

Después de que el gobierno de Gustavo Petro suspendiera los diálogos con cabecillas criminales y el Inpec anunciara operativos para retirar elementos prohibidos, una directiva de la misma entidad dejó por escrito un régimen especial para los voceros de la paz urbana en la cárcel La Paz de Itagüí.

El 8 de abril de 2026 estalló el escándalo por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, lo que llevó al gobierno nacional a suspender supuestamente la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Dos días después, el Inpec realizó un megaoperativo sorpresa, pero 27 días después de esa polémica apareció una directiva transitoria revelada en exclusiva por Noticias RCN.

El documento fue firmado por el coronel Rolando Ramírez, quien estaba de segundo al mando del Inpec y fue encargado como director general para esa fecha.

La presente directiva tiene como propósito fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y reporte institucional frente a las actividades desarrolladas asegurando el cumplimiento de los compromisos derivados del proceso de paz urbana, la trazabilidad de las actuaciones y la debida rendición de cuentas ante las instancias competentes.

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Estas fueron las condiciones especiales que ordenó el Inpec para cabecillas

Mientras el Inpec hablaba de endurecer los controles y retirar los lujos encontrados en los pabellones, la directiva establecía seis condiciones especiales para los cabecillas.

Una sala exclusiva: el Inpec habilitó el aula virtual o la sala de paz dentro del bloque de alta seguridad para que los voceros pudieran reunirse con delegados del gobierno y representantes del proceso. Reuniones hasta las 10 de la noche: la directiva contempló que estos encuentros pudieran extenderse hasta las 22:00 horas de acuerdo con las necesidades del proceso de conversación socio-jurídica. Visitas familiares diferenciadas: los criminales tenían una jornada especial los miércoles, podían entrar hasta tres adultos por cada privado de la libertad desde las 8:00 de la mañana, con salida entre las 14:00 y 16:00 horas. Comida preparada desde afuera: la directiva contempló el ingreso de comida preparada por los familiares durante estas visitas. "Se establece que en esta visita diferencial se permitirá el ingreso de comida preparada para los PPL voceros, lo anterior teniendo en cuenta la poca capacidad del establecimiento para suplir las necesidades de alimentación de este personal". Alimentación diferente: los voceros podían optar por no recibir la alimentación suministrada bajo las condiciones establecidas por el Inpec y recibir alimentos crudos. “Se deberá constatar en el marco de los operativos que se realicen en los pabellones 1 y 2 que los elementos autorizados se encuentren ubicados exclusivamente al interior de las celdas asignadas a los 16 PPL reconocidos como voceros". Televisores exclusivos en las celdas: la directiva estableció que los televisores autorizados para estos privados de la libertad debían permanecer exclusivamente en las celdas de los voceros y no podían ser utilizados por los demás internos.

Entre los nombres reconocidos públicamente dentro del proceso están Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, Freiner Alonso Ramírez, alias Carlos Pesebre y José Leonardo Muñoz, alias Douglas.

La cárcel de Itagüí pasó de estar en el centro del escándalo por los lujos y la parranda vallenata a ser escenario de una directiva que formalizaba condiciones diferenciadas para los voceros de la Paz Urbana, cuando el mismo gobierno, después del escándalo, había suspendido dichas negociaciones.