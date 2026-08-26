Así avanza la megacárcel que construyen en Medellín para 1.339 personas

La primera megacárcel en Colombia avanza en el sector de San Cristóbal, en Medellín, donde las obras ya alcanzan un 35 % de ejecución.

El proyecto busca ampliar la capacidad para personas con detención preventiva y ayudar a enfrentar el hacinamiento en los centros de detención de la ciudad.

¿En qué estado están las obras de la megacárcel en Medellín?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer el porcentaje de avance de la construcción a través de sus redes sociales y señaló que el proyecto continúa en ejecución.

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La infraestructura está diseñada para recibir a 1.339 personas detenidas, principalmente ciudadanos que permanecen bajo detención preventiva mientras avanza su proceso judicial.

El complejo se construye como una de las iniciativas de la administración distrital para ampliar la capacidad del sistema de detención y atender las dificultades que actualmente enfrentan los centros de Medellín.

El proyecto fue estructurado por la Agencia APP de Medellín y contempla una infraestructura distribuida en cinco pabellones, además de espacios destinados a diferentes servicios.

¿Cómo será la primera megacárcel en Colombia?

El complejo contará con áreas para atención y tratamiento, servicios de salud, administración de justicia y otras funciones necesarias para su operación.

A diferencia de los establecimientos destinados a personas que ya tienen una condena, esta infraestructura estará enfocada en quienes permanecen privados de la libertad de manera preventiva mientras las autoridades judiciales definen su situación.

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La Alcaldía de Medellín plantea que la nueva capacidad permitirá descongestionar otros centros de detención y mejorar la gestión de este tipo de población.

El avance anunciado llega en medio de las dificultades que enfrenta el sistema de detención preventiva en la capital antioqueña, particularmente por la falta de espacio disponible.

Gutiérrez aseguró que la obra también permitirá fortalecer las capacidades de seguridad de la ciudad. Por ahora, los trabajos continúan en San Cristóbal y el proyecto mantiene como uno de sus principales objetivos ampliar la infraestructura disponible para atender la detención preventiva.

Con el 35 % de ejecución, la construcción entra en una nueva etapa mientras la administración distrital continúa con el desarrollo de la infraestructura que busca convertirse en una alternativa frente a la congestión de los centros de detención de Medellín.