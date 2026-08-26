Estados Unidos revoca la visa de mujer que llamó a “hacer invivible el país” a De la Espriella

“El Quita Visas”, como fue apodado el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, publicó en la tarde del martes 25 de agosto un mensaje, en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en el que dio a conocer que fue revocada la visa de la colombiana Vivian Marín.

Lo hizo junto al video que la ayudó a ganar notoriedad, tras las elecciones de segunda vuelta, en el que invitaba a la oposición a movilizarse a diario, para hacer “invivible” el país a Abelardo de la Espriella.

Landau la describe como “una activista política de Colombia”, que “poco después de que Abelardo de la Espriella fuera elegido presidente, el pasado mes de junio, exhortó públicamente al pueblo colombiano a salir a las calles para hacer que el país fuera ‘inhabitable’ bajo el nuevo Gobierno”.

Los viajes de Marín a los Estados Unidos:

Tras el polémico video que, según la secretaria política de las Juventudes Comunistas (JUCO), fue sacado de contexto, en redes sociales empezaron a recriminarle que pasara las vacaciones en los Estados Unidos, máximo representante del capitalismo y opuesto económico directo de los ideales comunistas.

Según fotos en redes sociales a las que luego cambió la ubicación, Marín llegó a visitar la famosa playa de arena blanca Clearwater, en Florida, y disfrutó de paisajes invernales en los estados de Illinois y Wisconsin.

Landau explicó tras adoptar la decisión que “sin duda”, Marín “tiene derecho a sus opiniones políticas, pero no tiene derecho a ingresar a los Estados Unidos”, argumentando que el país no da la “bienvenida a quienes practican la oposición política mediante la violencia o la intimidación. Por lo tanto, el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, ha revocado su visa”.

¿Qué dijo Marín en redes sociales y por qué causó malestar en algunos sectores?

Insultos más, insultos menos, Marín advirtió tras la victoria de De la Espriella: “Lo que se viene camaradas es calle, así que compren zapatos, porque va a tocar gastar suela. Esta es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella, decirle a la derecha que somos una plaga, que somos una plaga que les va a salir a la calle todos los días a decirles que aquí estamos y no nos vamos a mover un solo paso”.

Landau tuvo conocimiento del video poco después de que fuera publicado. Indicó que la postura de Marín resultaba “muy preocupante” al no demostrar interés en la reconciliación nacional y señaló que su caso se encontraba bajo análisis del sistema consular.