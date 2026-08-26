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Capturan a dos mujeres con más de 10 kilos de droga en el aeropuerto El Dorado

Las mujeres tenían los paquetes de cocaína pegados a sus piernas.

Mañana Express

agosto 26 de 2026
09:01 a. m.
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Una modalidad de tráfico de drogas alertó a las autoridades del aeropuerto internacional El Dorado luego que dos mujeres fueron sorprendidas al querer viajar hacia Cali con más de 10 kilos de estupefacientes adheridos directamente a sus piernas.

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Las capturadas, originarias de Colombia y Venezuela, portaban paquetes negros pegados a sus extremidades inferiores que contenían 5.445 gramos de cocaína y 4.315 gramos de marihuana en 18 paquetes.

¿Qué las delató?

Lo que las delató fue la actitud sospechosa que ambas tuvieron mientras pasaban por los controles de rutina antes de abordar el avión. Las dudas se confirmaron por las imágenes obtenidas de las cámaras de vigilancia y la reacción de los uniformados.

Con respecto a la modalidad para llevar la droga, estas mujeres pegaron los paquetes a sus piernas, lo cual aparte de ser un delito, puso en peligro sus vidas. Ahora deberán responder por presunto tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Falso piloto quería llevar droga a Europa

Este caso se suma a las cifras de incautaciones registradas en el principal aeropuerto del país. Según datos oficiales de la Policía, durante el año 2025 se han incautado más de 653 kilos de droga en las instalaciones de El Dorado.

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A mediados de julio, se dio uno de los resultados recientes más importantes. Resulta que le cerraron el paso a un hombre extranjero que aparentaba ser piloto y estaba a nada de tomar un vuelo con destino a Barcelona. La fachada parecía perfecta por el uniforme que portaba.

Sin embargo, en los procesos de control y seguridad, hubo un comportamiento sospechoso con el que comenzó a derrumbarse su plan. Las sospechas se volvieron realidad en el momento que lo escanearon, debido a que tenía ocultos cinco paquetes y una faja con cocaína. Le hallaron 10 kilos de esta sustancia pegada al cuerpo.

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