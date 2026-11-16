La Terminal de Transporte de Bogotá alertó sobre una modalidad de estafa con la que los delincuentes se están aprovechando de los viajeros.

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Resulta que los cibercriminales están creando cuentas en WhatsApp con las que aparentan pertenecer a la Terminal. Por esos canales, venden tiquetes y los cobran a través de plataformas como Nequi o DaviPlata; y a través de Bre-B.

Terminal no ofrece tiquetes por WhatsApp

Se debe tener en cuenta que la Terminal no vende tiquetes por WhatsApp ni mucho menos acepta pagos por estas plataformas. Por eso, se recomienda seguir estas sugerencias:

Desconfiar de números telefónicos que aparecen en internet que se hacen pasar como oficiales de la Terminal.

No pagar a números no verificados en WhatsApp.

Comprar a través de la pasarela de pagos de las empresas de transporte autorizadas.

Entrar a la página de la Terminal o ir a las taquillas en las sedes Sur, Norte y Salitre.

Aumenta la demanda a final de año

El llamado, entonces, es que, si una persona recibe ofertas por WhatsApp para comprar pasajes, lo que tiene que hacer es caso omiso y denunciar en el CAI virtual de la Policía o por la línea (601) 377 95 95 Opción 5 - extensión 1137 de la Secretaría de Seguridad para que nadie caiga en estas estafas.

Las recomendaciones toman fuerza en esta época de final de año, dado que es un periodo en el que hay alta demanda de pasajeros. Algunos de los destinos más comunes son Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta y Santander.

Con respecto a la seguridad de los viajes, los pasajeros pueden estar tranquilos al saber que los vehículos son inspeccionados por la Policía y los conductores deben hacerse pruebas con las que se cerciore que están en condiciones óptimas.

Asimismo, los tiquetes cuentan con una póliza en caso de que ocurra un accidente a lo largo del trayecto.