Estafadores le prometieron devolverle a su perrita perdida y terminaron estafándola en Barranquilla

En medio del dolor por la pérdida de su perrita, una joven en Barranquilla fue víctima de una estafa que dejó al descubierto una modalidad en la que personas se aprovechan de quienes publican la desaparición de sus mascotas para montar un engaño emocional.

En este caso, el estafador fingió ser un patrullero de la Policía, usó como excusa que no podía recibir efectivo y orquestó toda una manipulación psicológica en tiempo real para lograr que la víctima y su pareja hicieran transferencias de dinero.

Estafadores le prometieron devolverle a su perrita perdida y la estafaron

La historia comenzó con una publicación en redes sociales. Una joven barranquillera había perdido a su perrita schnauzer y, como suele hacerse, empezó a compartir fotos y datos en Instagram, Facebook y otras plataformas para pedir ayuda.

Durante varios días, se mantuvo atenta a cualquier pista, con la esperanza de que alguien la hubiera visto o rescatado.

Pero lo que nunca imaginó fue que ese rastro se convertiría en el canal para que un desconocido se acercara, no a ayudar, sino a aprovecharse:

Me estafaron en Barranquilla y se lo voy a contar para que a ustedes no les pase (...) Fue hace como una hora, pero apenas dejé de llorar por lo estúpida que me sentí después. De verdad que la gente tiene una malicia increíble.

Recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, un hombre le dijo que había encontrado una perrita schnauzer perdida, y le compartió un número.

Yo le dije que sí, que era mi perrita. Me la describe, obviamente por la foto, pero yo de la emoción dije: ‘Sí, es ella’. Él me pregunta dónde me la podía entregar.

Desconfiada por seguridad, ella propuso encontrarse en un lugar público: el centro comercial Miramar. El hombre, entonces, le dijo que era patrullero de la Policía y que, por protocolos, no podía recibir dinero en efectivo.

Le propuso que le hiciera una transferencia, o que alguien más la hiciera, y una vez ella tuviera a la perrita, se completaría el proceso.

En verdad me pareció raro, pero de la emoción yo no lo vi como un problema. Le dije: ‘Dale, igual yo pongo a mi novio, y cuando la tenga, yo aviso'.

El supuesto patrullero incluso le sugirió que pusiera al novio en la llamada. Le dijo que así él podía estar pendiente de todo. Para la joven, eso fue un gesto de confianza.

Me pareció hasta mejor. Así escuchaba toda la llamada y si algo raro pasaba, él me podía alertar”.

Ya en el centro comercial, todo empezó a volverse confuso. La señal era inestable, la llamada se entrecortaba, y el estafador le pedía que repitiera varias veces las mismas cosas.

Él me decía: ‘¿Qué tienes puesto?’ Y yo le respondí: ‘Un vestido’. Me respondió: ‘Ya, ya te estoy viendo'.

Su novio también fue víctima de la estafa

En paralelo, su novio, en la misma llamada, empezaba a escuchar frases extrañas. Ella no estaba hablando directamente con él, pero oía su voz en lo que parecía una conversación directa con otra persona.

Mi novio me preguntaba: ‘Ajá, si es la perra, ya la tienes’. Y yo decía: ‘No, no, no’. Yo no entendía por qué me decía eso si en la llamada no hablaba con él.

El estafador, por su parte, seguía presionando. Aprovechaba las frases sueltas que ella decía para hacerle creer al novio que ella ya estaba recibiendo a la perrita.

Cuando mi novio me dice: ‘Voy a pasar 80 mil más’, yo le digo: ‘¿Cómo así que vas a pasar 80 más? Ya pasaste, no pases ni un peso’.

La joven cuenta que el delincuente la interrumpía constantemente si notaba que se estaba comunicando con alguien más.

Cuando vio que yo me quedé callada, me dijo: ‘Tú no me puedes tomar fotos, me estás hablando con tu novio, no me tomes fotos’. Todo lo justificaba con el cuento de que era patrullero y que no se podía exponer.

Finalmente, logró hablar con su pareja y descubrir lo que estaba ocurriendo.

Mi novio me dice que ya había pasado 100 mil pesos porque me escuchaba en el teléfono diciendo cosas como si yo estuviera con el tipo. Él decía: ‘Aquí tengo tu perrita, aquí se la estoy dando’. Yo le respondía: ‘No te voy a grabar’, sin entender que él estaba usando eso como si ya estuviera frente a mi.

La víctima explicó que los estafadores incluso ponían grabaciones suyas al hablar con su novio, manipulando la situación para hacerle creer que todo era real.

Ellos le decían que 100 mil era mucho, que mejor les diera 80. A mí me decían eso, y al mismo tiempo, en la otra línea, le pedían más plata a él. Le ponían mi voz diciendo ‘dale 80’, y así lo convencían.

Cuando el engaño fue descubierto, el delincuente colgó la llamada. Ya era tarde. La transferencia se había hecho y no había ninguna perrita esperándolos.

Ellos lo supieron hacer muy muy bien. Juegan con las emociones de uno, entonces uno no tiene la cabeza clara.

Lo más doloroso, dijo, fue sentirse vulnerable. “Yo era de las que decía ‘qué tonta la gente que se deja estafar’. Pero cuando uno está con esa ilusión, con ese amor por su mascota, no piensa con claridad”.

Aunque la suma de dinero no fue tan elevada, el daño emocional sí fue profundo.