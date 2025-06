Con falsas ofertas: así opera red que estaría estafando a abuelitos en centros comerciales de Medellín

Una nueva modalidad de estafa dirigida a adultos mayores está llamando la atención a Medellín.

La denuncia, revelada por los concejales Claudia Carrasquilla y Sebastián López, destapó el funcionamiento de una red criminal que opera dentro de centros comerciales, donde personas mayores son abordadas, engañadas y despojadas de millonarias sumas a través de sus tarjetas bancarias.

Lo más grave, es que en varios casos, las víctimas aseguran haber sido drogadas antes de perder el control de sus cuentas.

Una de las historias más impactantes es la de doña Rosa Amparo Ochoa, quien relató cómo fue engañada al salir de un supermercado.

Había sacado una tarjeta de crédito para comprar una nevera. En la puerta del establecimiento, una joven la abordó y le aseguró que podía redimir los puntos acumulados por premios y viajes.

Ella me dijo que me ayudaba a llenar los formularios, que necesitaba mi cédula para verificar que yo era la titular. Le entregué la tarjeta. Luego me dijo que también tenía una de (otro establecimiento), y le entregué esa. En ese momento no entendí qué pasaba, porque ella se metió y se llevó las tres tarjetas. Yo caí en cuenta después.