Los dos 'Costeños': estas son las fichas que aún buscan tras el atentado contra Miguel Uribe

Ya son 16 días desde que se perpetró el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, y aunque algunos de los ejecutores han sido capturados, las autoridades aún buscan a dos personas clave que serían el puente con los autores intelectuales.

Los investigadores los conocen por un alias que ambos comparten: 'El Costeño'.

Este dato, aunque llamativo, no es coincidencia menor. Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía y la Policía, alias Byron y alias Chipi, conocidos también como El Negro y El Barbero, jugaron un papel decisivo en la articulación y ejecución logística del atentado. Su rastro, sin embargo, se ha perdido.

El primero en la lista de los más buscados es alias Byron, también conocido como El Negro, nacido en Florencia, Caquetá, y con antecedentes por hurto, extorsión y tráfico de armas.

Su nombre salió a la luz por su cercanía con Carlos Eduardo Mora González, conductor del Spark gris que fue capturado el pasado 12 de junio.

Las autoridades incluso obtuvieron fotos donde aparecen juntos, compartiendo bebidas, y en una de ellas Byron lleva puesta una gorra con las siglas JGL, en referencia al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Además, Byron se habría tatuado recientemente una imagen de la Santa Muerte, símbolo que los investigadores interpretan como una marca de fidelidad dentro de las estructuras criminales, posiblemente hecha como acto de lealtad luego del atentado.

Pero su posible implicación va más allá. En el testimonio de Katherine Martínez, una de las piezas clave en el caso, se afirma que Byron podría ser el mismo hombre identificado como 'Tulio', quien le ofreció refugio tras la entrega del arma homicida al sicario menor de edad.

Según Katherine, fue alias Chipi quien le ordenó que huyera a Florencia, y le indicó moverse entre varios hoteles antes de encontrarse con este hombre.

Le dije que cuál era el paso a seguir y él me manda el nombre de un hotel ahí en Florencia (…), que de ahí me iba a recoger una persona en moto. Estos nombres los tengo en el chat de WhatsApp del teléfono que él me dio. Yo le puse nombre de contacto como Tulio.