Estafaron a familia que había recuperado fondos para poder sobrevivir tras un incendio en Cartagena

La tragedia de una familia del barrio San Fernando, en Cartagena, no terminó cuando las llamas consumieron su vivienda.

Después de perder prácticamente todas sus pertenencias en un incendio, Lizleidy Pushaina, su esposo y sus tres hijos quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad.

Ahora, cuando intentaban recuperar poco a poco lo necesario para salir adelante, la familia asegura que el dinero que algunas personas les habían enviado como ayuda desapareció de su cuenta.

¿Qué perdió la familia en el incendio?

Las llamas destruyeron buena parte de la vivienda que la familia tenía en arriendo. Muebles, electrodomésticos, ropa y otros elementos que habían conseguido durante años de esfuerzo quedaron reducidos a cenizas.

Pero el incendio también acabó con la actividad económica que les permitía sostenerse, pues en la misma vivienda funcionaba una pequeña sala de belleza.

Sin casa en condiciones para vivir y sin su lugar de trabajo, la familia quedó prácticamente sin ingresos.

¿Dónde están viviendo ahora?

Tres días después del incendio, la situación continúa siendo complicada. Los tres niños están permaneciendo en la vivienda de uno de sus abuelos, mientras Lizleidy y su esposo duermen en una colchoneta ubicada en el primer piso de la casa de una vecina, quien además es la propietaria del inmueble.

Mientras tanto, Lizleidy intenta rescatar y limpiar lo poco que quedó de la vivienda con la esperanza de volver a levantar su hogar.

La familia asegura que actualmente necesita alimentos, ropa y apoyo económico, además de recursos para volver a poner en funcionamiento su negocio.

Estafaron a familia afectada por un incendio en Cartagena

En medio del estado de shock que le produjo el incendio, Lizleidy recibió ayuda económica de algunas personas conocidas y clientas que quisieron apoyarla.

Sin embargo, la joven cuenta que posteriormente alguien la convenció de realizar un procedimiento con un código que, según explica, no alcanzó a comprender bien.

Todo fue rápido.

Cuando volvió a revisar su cuenta, descubrió que el dinero que le habían enviado ya no estaba.

Me dejaron en blanco.

La familia considera que fue víctima de una estafa y además denunció que otras personas estarían utilizando su imagen para pedir dinero en su nombre.

¿Qué necesita ahora la familia?

Además de reconstruir el lugar donde viven, Lizleidy y su esposo necesitan volver a poner en funcionamiento la sala de belleza, que era la fuente de ingresos del hogar.

La afectada recordó que cada una de sus pertenencias fue adquirida con años de trabajo y con la ayuda de personas cercanas. Ahora, después de perder su vivienda, sus pertenencias, su negocio y parte de los recursos que habían recibido como solidaridad, la familia lanzó un llamado urgente para poder empezar de nuevo.