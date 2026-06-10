¿Volverá a granizar en Bogotá? Esto dijo el Ideam sobre el clima que se avecina

La fuerte tormenta que se presentó en Bogotá dejó calles cubiertas de granizo, intensas lluvias y una elevada actividad eléctrica, pero el episodio también generó una pregunta: ¿puede repetirse algo similar en las próximas horas?

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La coronel Diana Carolina Rueda, del Ideam, entregó en entrevista en Noticias RCN, algunas respuestas.

¿Qué clima tendrá Bogotá en las próximas horas?

Según la funcionaria, la capital tuvo inicialmente una mañana con bastante sol, pero las condiciones cambiarán hacia el final de la tarde.

Para ese momento se esperan lluvias fuertes, aunque el Ideam considera poco probable que se repita una granizada con las mismas características e intensidad de la registrada previamente. Por eso, la recomendación es estar atentos a los cambios del tiempo durante la jornada, especialmente en las horas de la tarde.

¿Por qué hubo tantos rayos durante la tormenta?

La jornada anterior estuvo marcada también por una importante actividad eléctrica. De acuerdo con los datos entregados por Rueda, se registraron 264 descargas eléctricas en Bogotá y 1.973 en Cundinamarca, con una concentración importante hacia Pacho y el occidente del departamento.

La explicación de lo ocurrido en la capital está relacionada con las condiciones que se presentaron durante el día.

Bogotá alcanzó temperaturas cercanas a los 24 grados durante la mañana y tuvo un ambiente soleado y caluroso. Posteriormente, hacia las 3 de la tarde, ingresó una masa de humedad por el occidente de la ciudad.

El encuentro entre estas condiciones produjo una fuerte inestabilidad atmosférica, con movimientos rápidos de las partículas dentro de las nubes, favoreciendo las lluvias, los rayos y la caída de granizo.

¿En qué regiones también lloverá fuerte?

Las lluvias no estarán concentradas únicamente en Bogotá. El pronóstico entregado por el Ideam contempla precipitaciones entre moderadas y fuertes durante los próximos días en sectores del Eje Cafetero, Santander, el Altiplano Cundiboyacense, Cauca, Nariño y algunas zonas del sur de la región Caribe.

La intensidad dependerá de las condiciones particulares de cada zona.

¿Por qué llueve si Colombia está bajo el fenómeno de El Niño?

Una de las dudas que dejó la tormenta es precisamente cómo puede haber lluvias y granizadas si el país atraviesa un fenómeno de El Niño.

El Ideam ha explicado que ambas situaciones pueden coexistir. Colombia se encuentra además en su segunda temporada habitual de lluvias, y la presencia de El Niño no significa que vaya a dejar de llover por completo. Lo que puede cambiar es la cantidad de precipitación acumulada.

De hecho, el Ideam mantiene el seguimiento al fenómeno y ha advertido sobre su fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026 y su persistencia hacia comienzos de 2027.

¿Cuándo se sentirán con más fuerza los efectos de El Niño?

La coronel Rueda señaló que los mayores efectos se esperan hacia diciembre y el primer trimestre de 2027, cuando podrían intensificarse las condiciones asociadas al fenómeno.

Entre sus posibles efectos están el aumento de las temperaturas y una reducción de las lluvias acumuladas frente a lo que normalmente se esperaría para determinadas épocas.

Por eso, las lluvias actuales no significan que el fenómeno haya desaparecido.

¿Se puede repetir una tormenta como la anterior?

La respuesta del Ideam es que no es lo más probable con la misma intensidad y características, pero sí pueden presentarse nuevamente lluvias fuertes y actividad eléctrica.

El comportamiento del clima seguirá dependiendo de la combinación de temperatura, humedad y condiciones atmosféricas en cada momento.