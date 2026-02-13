Alerta por estafas con "cheque sin fondos" y "falso Nequi": así funcionan estas modalidades

La Policía lanzó una alerta dirigida a quienes venden productos o servicios a través de redes sociales y plataformas digitales, ante la reactivación de modalidades de estafa.

Aunque no se trata de prácticas nuevas, las autoridades advierten que han sido ajustadas para aprovechar los tiempos del sistema financiero y los días no hábiles, generando una apariencia de pago que termina siendo inexistente.

¿Cómo funciona la modalidad de estafa con "cheque falso"?

El procedimiento es preciso, el estafador consigna un título valor en la cuenta de la víctima. La entidad bancaria notifica el ingreso del cheque, lo que genera una percepción de pago cumplido. Sin embargo, los recursos no se encuentran disponibles hasta que finaliza el proceso de canje.

Con esa notificación inicial, la víctima procede a entregar el bien o a despachar la mercancía. Días después, el banco informa que el cheque carece de fondos. Para ese momento, el producto ya fue entregado y el dinero nunca ingresó realmente a la cuenta.

Las autoridades advierten que esta práctica se presenta con mayor frecuencia los jueves, viernes o durante fines de semana con puente festivo.

El objetivo es aprovechar los tiempos del sistema financiero y los días no hábiles para consolidar la negociación mientras el dinero aún no ha sido verificado plenamente.

¿Cómo funciona la modalidad de estafa con "falso Nequi"?

Otra modalidad identificada es el denominado “falso Nequi”, en el que el delincuente remite un comprobante digital adulterado que simula una transferencia electrónica exitosa desde la plataforma Nequi.

RELACIONADO Alto funcionario en Brasil asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida tras descubrir una infidelidad de su esposa

La víctima, al no verificar directamente con la entidad financiera la disponibilidad real de los recursos, entrega la mercancía creyendo que el pago fue efectuado. Posteriormente descubre que el dinero nunca fue abonado.

En la mayoría de los casos, las negociaciones se desarrollan a distancia. Según la alerta oficial, los responsables evitan solicitar descuentos para generar confianza y, en transacciones relacionadas con vehículos, incluso se ofrecen a gestionar trámites de traspaso ante las autoridades de tránsito como estrategia para reforzar la credibilidad del engaño.

Recomendaciones para no caer en estas modalidades de estafa

Ante el incremento de casos, la Policía Nacional recomienda: