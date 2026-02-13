CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Buscan a hombre que con brutal golpiza acabó con la vida de una perrita en Villavicencio

Las imágenes son estremecedoras y muestran la sevicia con la que acabó con la vida de la canina.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 13 de 2026
11:12 a. m.
Hay indignación en Villavicencio por el brutal asesinato de una perrita de 13 años. Las cámaras de seguridad grabaron lo ocurrido.

El video es de la madrugada del pasado martes 10 de febrero en el barrio San Ignacio. Una persona agarró a golpes y piedras a la canina. Cuando acabó con su vida, siguió con la golpiza y la arrastró por el suelo. Al final, lanzó el cuerpo a unos arbustos y se fue como si nada.

Hombre atacó a la perrita en la madrugada

En otro material audiovisual, quedaron los momentos previos. El hombre, quien estaba caminando sin camiseta por la vía, se topó con la perrita y la intimidó. Si bien salió corriendo, el agresor la alcanzó y cometió el crimen.

A través de redes sociales, los usuarios dieron a conocer que la perrita se llamaba Sasha. “Este monstruo la golpeó con sevicia y rabia, causándole heridas y golpes tan graves que le provocaron la muerte”, este es uno de los múltiples mensajes de rechazo.

Reacciones en el Congreso

También le hicieron un llamado a las autoridades para capturar al responsable: “Un demonio la atacó mientras caminaba a las dos de la mañana”. La congresista Andrea Padilla también se pronunció e indicó que la necropsia es un ‘relato de horror’.

Aunque había cámaras de vigilancia, no se puede identificar el rostro de este delincuente. Por eso les pedimos a las personas que puedan tener información, que me la hagan llegar a mis redes, Alegato Juristas y la Policía de Villavicencio.

Cabe mencionar que ya está rigiendo la Ley Ángel, la cual fue promovida por Padilla y endureció las medidas contra los maltratadores de animales, tales como eliminar beneficios penales, impedir que sea excarcelable, restricciones de custodia y aumento de las penas cuando hay otras variables (por ejemplo, abuso sexual o con fines económicos).

