"Estamos recuperando el control": Ejército sobre combates entre disidencias en Guaviare

Ya son 26 muertos por la guerra entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Guaviare por los cultivos ilícitos y el control del territorio. El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército en A lo que Vinimos con Johana Amaya aseguró que el Ejército está en la zona y están implementando protocolos de educación contra el riesgo de minas.



¿Cuál es la información en detalle de estos combates en El Retorno, Guaviare?

Efectivamente, el día viernes se presentaron las confrontaciones entre el Estado Mayor de Bloques y Frentes, que es la facción de ‘Calarcá’, y el Estado Mayor Central, que es la facción de ‘Mordisco’. El día de ayer se pudieron recuperar 26 cadáveres (...) aquí en San José del Guaviare se les hicieron actos urgentes y ya salieron hacia Villavicencio para hacer los procedimientos correspondientes de identificación.

La población de El Retorno ha denunciado graves amenazas, como Ejército, ¿qué están haciendo en esa zona?

Lo que estamos haciendo es recuperando el control de este sector específico, llegando con unidades, mirando el tema de posibles municiones usadas sin explotar que hayan quedado en el sitio de los acontecimientos para hacer la destrucción correspondiente.

Sin embargo, ya se están trabajando protocolos de educación contra el riesgo de minas a través de las emisoras locales, con el fin de que los habitantes del sector no vayan a coger ningún artefacto que pueda causarles algún tipo de daño.

¿Cuál es la razón principal de estos enfrentamientos en esta zona?

Es un corredor de movilidad de economías ilícitas, particularmente el narcotráfico, y esa es la disputa que buscan estas facciones, controlar puntos claves, puntos estratégicos en el terreno para esos corredores de movilidad que ellos han organizado para sacar el narcotráfico o el transporte, esas economías ilícitas, hacia las fronteras.

Un mensaje para nuestra población de Guaviare, estamos acá y estamos trabajando por ellos con mucha voluntad de servir.