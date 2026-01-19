CANAL RCN
Colombia Video

"Estamos recuperando el control": Ejército sobre combates entre disidencias en Guaviare

El Ejército Nacional desplegó unidades militares para recuperar el control en El Retorno y envía un mensaje de acompañamiento a la población.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
02:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ya son 26 muertos por la guerra entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Guaviare por los cultivos ilícitos y el control del territorio. El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército en A lo que Vinimos con Johana Amaya aseguró que el Ejército está en la zona y están implementando protocolos de educación contra el riesgo de minas.

Enfrentamientos entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ dejan 30 muertos: esto dicen las autoridades
RELACIONADO

Enfrentamientos entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ dejan 30 muertos: esto dicen las autoridades

¿Cuál es la información en detalle de estos combates en El Retorno, Guaviare?

Efectivamente, el día viernes se presentaron las confrontaciones entre el Estado Mayor de Bloques y Frentes, que es la facción de ‘Calarcá’, y el Estado Mayor Central, que es la facción de ‘Mordisco’. El día de ayer se pudieron recuperar 26 cadáveres (...) aquí en San José del Guaviare se les hicieron actos urgentes y ya salieron hacia Villavicencio para hacer los procedimientos correspondientes de identificación.

La población de El Retorno ha denunciado graves amenazas, como Ejército, ¿qué están haciendo en esa zona?

Lo que estamos haciendo es recuperando el control de este sector específico, llegando con unidades, mirando el tema de posibles municiones usadas sin explotar que hayan quedado en el sitio de los acontecimientos para hacer la destrucción correspondiente.

Guaviare bajo fuego: disidencias protagonizan enfrentamientos violentos que dejan varios muertos
RELACIONADO

Guaviare bajo fuego: disidencias protagonizan enfrentamientos violentos que dejan varios muertos

Sin embargo, ya se están trabajando protocolos de educación contra el riesgo de minas a través de las emisoras locales, con el fin de que los habitantes del sector no vayan a coger ningún artefacto que pueda causarles algún tipo de daño.

¿Cuál es la razón principal de estos enfrentamientos en esta zona?

Es un corredor de movilidad de economías ilícitas, particularmente el narcotráfico, y esa es la disputa que buscan estas facciones, controlar puntos claves, puntos estratégicos en el terreno para esos corredores de movilidad que ellos han organizado para sacar el narcotráfico o el transporte, esas economías ilícitas, hacia las fronteras.

Un mensaje para nuestra población de Guaviare, estamos acá y estamos trabajando por ellos con mucha voluntad de servir.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

MinSalud responde "los ricos también lloran" a gerente hospitalario que denunció crisis por deudas de Nueva EPS

Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez alerta sobre su seguridad ante ola de especulaciones de su patrimonio

Disidencias de las Farc

Exclusivo | Disidentes de ‘Calarcá’ transportarían fusiles y guerrilleros en carros de la UNP asignados a firmantes de paz

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 19 de enero

Consulte el resultado del Super Astro Sol hoy lunes 19 de enero de 2026. Conozca el número y signo ganador, cómo se juega y a qué hora es el sorteo.

Italia

ATENCIÓN: murió Valentino, el icónico diseñador italiano

La muerte fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado.

Atlético Nacional

Alfredo Morelos y Atlético Nacional: lo último sobre el futuro del delantero

Yeison Jiménez

Aparece video de Yeison Jiménez hablando sobre su relación con Luis Alberto Posada: fans quedaron en 'shock'

Alimentos

Carnes procesadas en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos, según la OMS