Guaviare bajo fuego: disidencias protagonizan enfrentamientos violentos que dejan varios muertos

Los grupos armados comandados por ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ se disputan el territorio.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 17 de 2026
02:10 p. m.
La crisis de seguridad en el departamento del Guaviare se ha agravado en las últimas horas debido a intensos combates entre facciones de las disidencias de las Farc, los cuales han dejado al menos 30 miembros muertos, según cifras que están a la espera de confirmación.

Los enfrentamientos se registran entre las disidencias de la Martín Villa, Bloque Amazonas, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y la estructura Isaías Carvajal del Bloque Jorge Suárez Breseño, facción de alias Calarcá. Las confrontaciones han tenido lugar en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno.

Enfrentamientos entre grupos de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’

Tropas de la Brigada 22 del Ejército realizan labores de verificación en la zona, según informaron fuentes militares. Hay un fuerte despliegue operacional por parte de las fuerzas militares para tratar de llegar al punto exacto en donde se están presentando estos combates.

Asimismo, desde la noche anterior la Fuerza Aeroespacial ha sobrevolado la zona. También hay apoyo de inteligencia militar.

30 muertos dejan los enfrentamientos

La situación se ha tornado particularmente grave porque los cuerpos de los disidentes fallecidos están siendo abandonados en plena vía por la que se movilizan los habitantes de la zona. Informaciones preliminares indican que los fallecidos corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa.

Las facciones armadas de ‘Calarcá’ se están disputando a sangre y fuego esta región del país contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’. “Estos hechos tienen como principal motivación la disputa por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del departamento del Guaviare”, explicaron las FF. MM.

Es importante recordar la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo 012 del 2023. Para ese momento, se hicieron alertas por la situación en Calamar, Miraflores, El Retorno y San José.

Aparte de los grupos mencionados anteriormente, se ha reportado la presencia del Frente Primero Armando Ríos Marquetalia Bolivariano.

