CANAL RCN
Colombia Video

Enfrentamientos entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ dejan 30 muertos: esto dicen las autoridades

Ejército desplegó operaciones militares mientras la Procuraduría solicitó asistencia humanitaria para comunidades indígenas y campesinas afectadas por la violencia.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
07:05 a. m.
Las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) tras los violentos enfrentamientos entre disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare, que dejaron al menos 30 miembros de grupos guerrilleros muertos.

Esta grave situación de violencia en El Retorno, Guaviare, tiene a la población civil en zozobra, en medio del fuego cruzado.

Una comisión humanitaria logró recuperar los cuerpos para trasladarlos a Medicina Legal e iniciar el proceso de identificación.

Civiles en la línea de fuego entre disidencias y ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’

La Iglesia Católica emitió un fuerte llamado a las disidencias armadas para detener la ola de violencia que azota la población de El Retorno:

"Estas confrontaciones no causan sino mayor sufrimiento a la población, alta victimización, confinamiento y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas”, advirtió monseñor Héctor Fabio Henao, representante de delegación de relaciones de la iglesia, quien además pidió que las comunidades civiles se mantengan al margen del conflicto armado.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente la activación de asistencia humanitaria y medidas de protección para los habitantes de la región tras estos violentos enfrentamientos.

La entidad expresó su preocupación por la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y campesinas que habitan estos territorios.

Despliegue militar en Guaviare por enfrentamientos que dejan 30 muertos

El Ejército Nacional confirmó un amplio despliegue militar en la zona rural de Guaviare. Las fuerzas armadas adelantan operaciones militares coordinadas con autoridades civiles para esclarecer los hechos y atender alertas sobre la posible presencia de artefactos explosivos cerca de las comunidades, lo que representa un riesgo adicional para la población.

Desde el inicio de los enfrentamientos, el PMU analiza la situación para dar una respuesta inmediata ante posibles escenarios de confinamiento y desplazamiento forzado en esta zona del país.

Las autoridades trabajan en protocolos de protección para evitar que la población civil quede atrapada en medio del fuego cruzado.

