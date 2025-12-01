“Están actuando para atacar al presidente”: presidente Petro sobre agencias de inteligencia de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro, afirmó este 12 de noviembre que las agencias estadounidenses han buscado atacarlo a él y su familia, como justificación a la decisión de suspender la cooperación en inteligencia con el gobierno de Donald Trump.

En medio de una escalada de tensiones con Washington, el mandatario izquierdista anunció el martes en X el fin de la colaboración en inteligencia con ese país mientras continúen los bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Los miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política.

Las reacciones a la suspensión de información de inteligencia de Colombia a EE. UU.

El presidente colombiano aseguró que las agencias de seguridad y las medidas tomadas por Estados Unidos "excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional.

Exmilitares y antiguos jefes de inteligencia que denunciaron sorpresa e indignación ante la decisión tomada por Petro.

Fuentes del gobierno coinciden en que sus frecuentes anuncios por redes sociales sobre asuntos de seguridad no suelen ser consultadas con los altos mandos del Ejército.

“Sí se ha discutido en la cúpula militar y policial, en los actuales momentos de agresión contra Colombia", respondió Petro X.

Trump descertificó a Colombia como país aliado en la lucha antinarcotráfico

En medio de las tensiones bilaterales, Estados Unidos no solo sacó a Colombia de la alianza contra el narcotráfico, sino que impuso sanciones contra Petro, su esposa, su hijo mayor y a su ministro más cercano.

De momento se desconoce el alcance de la orden de Petro.

"Es un tema político", dijo un miembro de las fuerzas armadas a AFP y aseguró que aún no han recibido ninguna instrucción.

Petro tilda de "ejecuciones extrajudiciales" los ataques en altamar ordenados por Trump, que suman 20 embarcaciones hundidas y al menos 76 muertos.