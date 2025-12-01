Seis años de prisión domiciliaria para Óscar Fetecua por amenazar de muerte a Petro en 2021

En la tarde de este miércoles, el juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a seis años de prisión domiciliaria a Óscar Fernando Fetecua Rusinque luego de amenazar de muerte al presidente Gustavo Petro en marzo de 2021, cuando el mandatario era senador de la República y candidato a la Presidencia.

Las amenazas a Petro en X

A través de un mensaje publicado en X (antes Twitter), Fetecua trinó: “Ya estoy alistando viaje o un arma, por si aparece Petro, se le da de baja”.

En otro de los mensajes recopilados por la Fiscalía como parte del material probatorio, también señaló: “Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser muerto en bolsas negras”.

La decisión judicial se da tras más de cuatro años de proceso, en el que se evaluaron los mensajes publicados por Fetecua en X, considerados como amenazas contra un servidor público y defensor de derechos humanos.

El juez declaró al procesado “penalmente responsable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos por las razones expuestas en la parte emotiva”, y le impuso “la pena principal de 72 meses de prisión y multa de 17.77 salarios mínimos legales y mensuales vigentes”.

Juez impone inhabilidades y restricciones en redes sociales tras amenazas de muerte a Petro

Además de la condena principal, el fallo contempla varias penas accesorias. El juez ordenó “la inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal”, así como “la prohibición de hacer uso del medio de comunicación Twitter antes en Twitter hoy X por el mismo término en la pena principal”, en atención a lo indicado en la parte motiva del fallo.

La decisión también establece que Fetecua cumplirá la pena en modalidad de prisión domiciliaria, de acuerdo con lo considerado por el despacho judicial.