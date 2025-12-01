CANAL RCN
Internacional

Bernie Moreno no se guardó nada y se despachó contra el presidente Petro: “Deshonra a Colombia”

El senador afirmó que, a pesar de intentar recuperar las relaciones entre ambas naciones, el resultado no ha sido el esperado.

Bernie Moreno.
Bernie Moreno. Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
11:16 a. m.
Hace algunos días hubo una nueva tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia por causa de una polémica fotografía.

La revista Cambio reveló que hace algunas semanas hubo una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca, en la que hubo congresistas. Lo llamativo fue un documento que alcanzó a ser visto por las cámaras.

La polémica fotografía que desató reacciones

En una carpeta había una hoja que decía ‘Doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental’. Lo insólito es que planteaba cinco pasos para presuntamente poner tras las rejas al presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro, quienes aparecían en un fotomontaje realizado con inteligencia artificial vestidos de naranja (como presos).

Aquel documento aparecía con el nombre de Bernie Moreno, senador republicano originario de Bogotá que ha sido crítico con la administración de Petro. Fue tal el revuelo de la imagen que en diálogo con Noticias RCN, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, se pronunció.

“No existe tal plan del presidente Trump para perseguir a Gustavo Petro”, afirmó el alto funcionario norteamericano.

El duro mensaje de Moreno: “No tenemos un líder en Colombia”

A través de X, Moreno se refirió. Si bien no comentó explícitamente algo relacionado con la foto, sí volvió a cuestionar al presidente Petro. Por un lado, recordó la reunión que tuvo con él en agosto, la cual buscó “restablecer la relación y encontrar puntos en común”.

Jamás imaginé un fracaso tan estrepitoso. Es evidente que no tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo. Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático.

El senador aseguró que el presidente no honra el legado de Simón Bolívar: “Los colombianos elegirán un camino diferente el próximo año y Estados Unidos estará listo para retomar el diálogo”.

