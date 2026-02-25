CANAL RCN
Colombia Video

César Manrique y Carlos R. González, los dos alfiles del presidente Petro prófugos de la justicia por corrupción

Dos funcionarios cercanos al presidente Petro permanecen prófugos de la justicia con orden de captura vigente. Manrique enfrenta además otra condena de 10 años.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
08:49 p. m.
Dos alfiles del círculo del presidente Gustavo Petro enfrentan medidas de aseguramiento dictadas por un juez en el marco del escándalo de corrupción en la UNGRD. César Manrique Soacha y Carlos Ramón González permanecen prófugos de la justicia con órdenes de captura y circular roja internacional vigentes.

Hace siete meses, César Manrique compareció por última vez ante las autoridades judiciales, acompañado de su abogado defensor. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Las medidas judiciales contra él fueron ratificadas en segunda instancia por delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

La otra condena que pesa sobre el prófugo César Manrique por corrupción

La situación de Manrique se agrava por antecedentes previos. Sobre el funcionario prófugo pesa una condena de 10 años por un caso de corrupción de 2012, cuando trabajó bajo la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.

Según la decisión judicial de ese caso, bajo la dirección de Manrique en el Fondo de Seguridad se adquirieron 100 motocicletas eléctricas para la Policía Nacional con un sobrecosto de $1.000 millones.

César Manrique y Carlos Ramón González, los alfiles de Petro prófugos de la justicia

El escándalo actual involucra a la UNGRD, entidad encargada de coordinar y orientar las acciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia.

Las investigaciones de la Fiscalía han determinado que existen elementos suficientes para procesar a ambos funcionarios por presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos.

Carlos Ramón González, el otro implicado en este caso, también mantiene vínculos cercanos con el presidente Petro y comparte con Manrique la condición de prófugo de la justicia.

Mientras que la circular roja de Interpol, mecanismo de cooperación internacional para la localización y captura de personas requeridas por la justicia, se mantiene activa para ambos implicados

