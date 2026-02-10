Revelan cuáles son los lugares de Bogotá donde más roban celulares: cuidado

Una de las problemáticas que más afecta a los habitantes en Bogotá es la inseguridad. Sin importar si es de día o de noche, la edad y demás factores, los criminales están al acecho.

Son comunes los casos de celulares robados. Las modalidades son diversas, dado que pueden ocurrir con el uso de armas cortopunzantes, pistolas, con raponazos o bajo el cosquilleo en Transmilenio.

Cinco localidades con más casos

Diana Diago es una concejal que ha seguido de cerca la situación de inseguridad y en las últimas horas reveló un informe con los sitios en donde más se roban celulares.

La información la obtuvo tras la respuesta de la Secretaría de Seguridad a un derecho de petición. Además, recoge los datos de 2025.

En ese orden de ideas, la cabildante reveló que en las cinco localidades donde más se roban celulares son: Suba (3.291), Chapinero (3.158), Engativá (2.820), Teusaquillo (2.530) y Usaquén (2.314). Por lo tanto, hubo más de 30 mil hurtos de esta índole, generando que hubiesen 83 reportes por día.

Operativo sorpresa en la calle 13: 21 celulares recuperados

Hasta el momento, se han recuperado 4.171 dispositivos, según lo revelado por Diago. Eso, en materia de cifras, representa el 10.6% de los robados el año anterior.

En septiembre de 2025, la Personería anunció una jornada para entregar celulares. En total, se dispusieron 7.700 de los cerca de 33 mil que habían sido recuperados en los últimos años.

Hace pocos días, el Distrito llevó a cabo un operativo en la zona comercial de la calle 13, centro de la ciudad; encontrando varios celulares que estaban reportados como robados.

A partir de la verificación de códigos IMEI, se incautaron seis celulares, 15 que habían sido manipulados y tres computadores que no tenían la documentación al día. En total, se recuperaron 21 dispositivos móviles.

Lo más preocupante es que estaban listos para ser vendidos, siendo cómplices de las redes de robos de celulares.