CANAL RCN
Colombia

Revelan cuáles son los lugares de Bogotá donde más roban celulares: cuidado

En 2025, hubo más de 30 mil robos de celulares. La concejal Diana Diago dio a conocer las cinco localidades con mayores reportes.

Foto: Secretaría de Seguridad.
Foto: Secretaría de Seguridad.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 10 de 2026
07:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una de las problemáticas que más afecta a los habitantes en Bogotá es la inseguridad. Sin importar si es de día o de noche, la edad y demás factores, los criminales están al acecho.

VIDEO: mujer fue herida con arma traumática tras oponerse a robo en el norte de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO: mujer fue herida con arma traumática tras oponerse a robo en el norte de Bogotá

Son comunes los casos de celulares robados. Las modalidades son diversas, dado que pueden ocurrir con el uso de armas cortopunzantes, pistolas, con raponazos o bajo el cosquilleo en Transmilenio.

Cinco localidades con más casos

Diana Diago es una concejal que ha seguido de cerca la situación de inseguridad y en las últimas horas reveló un informe con los sitios en donde más se roban celulares.

La información la obtuvo tras la respuesta de la Secretaría de Seguridad a un derecho de petición. Además, recoge los datos de 2025.

En ese orden de ideas, la cabildante reveló que en las cinco localidades donde más se roban celulares son: Suba (3.291), Chapinero (3.158), Engativá (2.820), Teusaquillo (2.530) y Usaquén (2.314). Por lo tanto, hubo más de 30 mil hurtos de esta índole, generando que hubiesen 83 reportes por día.

Operativo sorpresa en la calle 13: 21 celulares recuperados

Hasta el momento, se han recuperado 4.171 dispositivos, según lo revelado por Diago. Eso, en materia de cifras, representa el 10.6% de los robados el año anterior.

Capturan a joven que robó dos motocicletas en Bogotá: así fue el operativo para detenerlo
RELACIONADO

Capturan a joven que robó dos motocicletas en Bogotá: así fue el operativo para detenerlo

En septiembre de 2025, la Personería anunció una jornada para entregar celulares. En total, se dispusieron 7.700 de los cerca de 33 mil que habían sido recuperados en los últimos años.

Hace pocos días, el Distrito llevó a cabo un operativo en la zona comercial de la calle 13, centro de la ciudad; encontrando varios celulares que estaban reportados como robados.

A partir de la verificación de códigos IMEI, se incautaron seis celulares, 15 que habían sido manipulados y tres computadores que no tenían la documentación al día. En total, se recuperaron 21 dispositivos móviles.

Lo más preocupante es que estaban listos para ser vendidos, siendo cómplices de las redes de robos de celulares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Colombia cae en el Índice de Percepción de la Corrupción y prende alertas en año electoral

Inseguridad en Bogotá

Hombre prestó su vehículo a un familiar y jamás volvió: víctima relató cómo se lo robaron y cómo lo hallaron meses después

Aeropuerto El Dorado

Así funciona el plan de contingencia ante el caos en Migración Colombia en principales aeropuertos del país

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Atención: a un mes de la muerte de Yeison Jiménez, revelan peligrosa estafa a nombre de su hija

La hermana de Yeison Jiménez reveló el mensaje con el que se está intentando engañar a la ciudadanía.

James Rodríguez

James llega con compañía: los colombianos que ya están en Minnesota United

James Rodríguez estará acompañado por dos jugadores colombianos en el Minnesota. Uno de ellos habló sobre el ‘10’ cucuteño.

Finanzas personales

Derechos a los que tiene un inquilino tras 10 años de vivir en una propiedad: esto dice la ley

Israel

Netanyahu viaja a Washington para reunirse con Trump y hablar del programa de misiles de Irán

Enfermedades

Alimentación adecuada para prevenir la acidez estomacal, según especialistas