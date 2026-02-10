James llega con compañía: los colombianos que ya están en Minnesota United

James Rodríguez comienza una nueva etapa en su carrera profesional tras firmar con el Minnesota United de la Major League Soccer, un movimiento que tiene como principal objetivo recuperar continuidad competitiva de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El capitán de la Selección Colombia aterriza en territorio norteamericano como la gran figura del equipo, pero no será el único representante del país en el vestuario.

El ‘10’ cucuteño, que llega con contrato inicialmente hasta junio y opción de extensión, buscará ritmo de competencia en una liga que cada vez recibe más talento internacional, en especial con miras a la cita orbital del próximo año.

Presencia colombiana en el vestuario

A su llegada, James se encontrará con dos compatriotas que ya hacen parte del proyecto del Minnesota United. Se trata del joven extremo Mauricio González y del defensor central Jefferson Díaz, dos futbolistas que representan el presente y el futuro del fútbol colombiano en el exterior.

González, de 21 años, firmó el pasado 4 de enero procedente del Deportes Tolima. Formado en el Inter de Palmira, el atacante se destaca por su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para jugar por las bandas. Su llegada al fútbol estadounidense representa un salto importante en su carrera y, además, la oportunidad de compartir camerino con uno de sus referentes.

El propio jugador ha manifestado la ilusión que le genera coincidir con el capitán de la Selección Colombia, a quien ha seguido desde sus inicios. Para el joven extremo, entrenar y competir al lado de James representa una experiencia que puede marcar un antes y un después en su desarrollo profesional.

Experiencia y juventud para acompañar al ‘10’

El otro colombiano en la plantilla es Jefferson Díaz, defensor central de 25 años, formado en Real Cartagena y con paso por el Deportivo Cali antes de dar el salto al fútbol de Estados Unidos. El zaguero llegó al Minnesota United tras una transferencia cercana a los 645 mil euros, consolidándose como una de las apuestas defensivas del club.

Díaz aporta fortaleza física, juego aéreo y experiencia en el fútbol profesional, cualidades que le han permitido adaptarse al ritmo de la MLS. Su presencia, sumada a la de González, le dará a James un entorno más cercano en su proceso de adaptación, algo que suele ser clave para los futbolistas que cambian de liga y de país.

De esta manera, el Minnesota United contará con un pequeño núcleo colombiano en su plantel, con el capitán de la Selección como principal referencia futbolística. La expectativa es que la combinación entre la jerarquía de James, la juventud de González y la solidez de Díaz contribuya a un mejor rendimiento colectivo durante el primer semestre de 2026, justo cuando el volante creativo buscará llegar en su mejor nivel a la Copa del Mundo.