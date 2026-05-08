Barrancabermeja pide prioridad en la caza-control de hipopótamos al detectar varios ejemplares en su territorio

Sigue la incertidumbre sobre lo que podría pasar con los hipopótamos que ya se han expandido por gran parte de la cuenca del río Magdalena en el país.

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Esta vez, la Alcaldía de Barrancabermeja solicitó al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) que prioricen la puesta en marcha de la caza-control de esta especie invasora en su territorio.

La petición se debe al avistamiento de varios ejemplares en zonas de alta densidad poblacional del Magdalena Medio Santandereano, que ponen en riesgo la vida de pescadores, campesinos y estudiantes.

Comportamientos agresivos y territoriales

De acuerdo con la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja, se ha documentado el desplazamiento de por lo menos tres hipopótamos adultos sobre un corredor estratégico entre los corregimientos de Ciénaga del Opón y El Centro.

Las autoridades advierten que los animales presentan conductas agresivas como la apertura de boca, la cual es signo de amenaza territorial y, en la mayoría de las ocasiones, precede al ataque físico.

La mayoría de encuentros con estos ejemplares se han registrado en horarios nocturnos, muy cerca de escuelas rurales y viviendas, lo que aumenta exponencialmente las posibilidades de encuentros fatales con la población.

Otra de las alertas tiene que ver con el impacto ambiental que genera la presencia de esta especie invasora en las cuencas hídricas, pues debido a su peso y necesidades alimenticias terminan modificando los ecosistemas de los humedales de Barrancabermeja.

Asimismo, se la reportado el desplazamiento de otras especies nativas como el chigüiro, la nutria y la babilla, alterando la cadena trófica y la calidad del agua en las ciénagas que brindan el sustento a las familias de pescadores.

Las acciones del gobierno para controlar los hipopótamos

Por ahora, el Ministerio de Ambiente ha anunciado que mantiene conversaciones con la organización india de Vantara, para el eventual traslado de 80 hipopótamos a sus instalaciones.

Por su parte, la ministra Irene Vélez confirmó que el país avanza en las gestiones diplomáticas con los países interesados para la translocación y que, el protocolo de control mantendrá la decisión de la eutanasia como medida principal.

Vantara visitará en las próximas semanas el país para verificar las condiciones actuales de los hipopótamos para presentar una propuesta técnica y financiera para llevar a cabo el traslado. Además, deberán adelantar las gestiones ante las autoridades de la India para garantizar que el procedimiento se pueda llevar a cabo de forma regular.

Finalmente, el pasado 7 de mayo se instaló la primera mesa técnica del Minambiente y la CAS con el objetivo de implementar acciones institucionales para el control de la especie, así como jornadas de sensibilización con las comunidades para reforzar los protocolos de seguridad.