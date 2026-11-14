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VIDEO | Sujeto intimidó con arma blanca a agente de tránsito en Medellín

En las imágenes se observa a un joven vestido con camiseta negra, bermuda azul y tenis blancos que en diferentes oportunidades se acerca al funcionario y comienza a confrontarlo en plena vía pública.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
08:50 p. m.
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En redes sociales se hizo viral un video que muestra un nuevo episodio de intolerancia que se registró en el centro de Medellín hace algunos días. Las imágenes dejan ver a un sujeto que habría intimidado con un arma blanca a un agente de tránsito.

Nuevo acto de intolerancia entre usuario y agente de tránsito

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Los hechos se habrían registrado en el sector de El Hueco, en la carrera 53 con calle 46, Maturín según información compartida en las aplicaciones.

En las imágenes se observa a un joven vestido con camiseta negra, bermuda azul y tenis blancos que en diferentes oportunidades se acerca al funcionario y comienza a confrontarlo en plena vía pública y a la vista de todos los transeúntes.

Durante varios segundos, el hombre sigue al agente, le hace señalamientos y lo encara mientras sostiene un objeto que, aparentemente, sería un arma blanca.

Entretanto, el funcionario intenta mantener la distancia y alejarse de la situación sin responder a las provocaciones.

La escena llamó la atención de comerciantes, peatones y otras personas que transitaban por el lugar, algunos de los cuales observaron el enfrentamiento e incluso le pidieron al joven que se tranquilizara.

Pese a los llamados de quienes se encontraban en la zona, el sujeto continuó siguiendo al agente entre vehículos, motocicletas y peatones, generando momentos de tensión en medio del movimiento comercial del sector.

Al final del video, el hombre permanece en la vía y continúa discutiendo con otras personas, cuando en la escena aparece un tercer sujeto, presuntamente armado, quien también intenta separar al usuario del uniformado.

Por ahora, no se conocen detalles sobre las circunstancias que originaron el altercado ni si las autoridades lograron identificar al responsable o adelantar algún procedimiento por lo ocurrido.

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