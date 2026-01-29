Este es el programa con el que Cundinamarca espera localizar a 27.000 estudiantes que no formalizaron su matrícula

A una semana de que finalizara el plazo máximo para formalizar la matrícula de los estudiantes de colegios oficiales en Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey presentó la estrategia ‘En Clase te extrañamos’ para localizar a 27.359 niños que no finalizaron su proceso y “entender las razones de su ausentismo”.

Cincuenta embajadores de la Secretaría de Educación del departamento recorrerán los barrios y veredas de los municipios no certificados hasta lograr que cada menor en edad escolar quede inscrito en un colegio oficial.

“El objetivo es determinar si los alumnos cambiaron de domicilio, se trasladaron a instituciones privadas o si las familias presentan dificultades para completar la inscripción”, explicó el gobernador Rey.

Padres y tutores legales recibirán asesoramiento gratuito:

Como parte de su tarea, los 50 embajadores acompañarán a los padres de familia y acudientes en la gestión administrativa para garantizar que los niños a su cuidado continúen su proceso académico.

“La búsqueda activa se mantendrá en los municipios no certificados hasta asegurar que cada estudiante cuente con un cupo garantizado y con los beneficios del sistema educativo público”, informó la Gobernación, adelantando que:

“La meta institucional es lograr el 100 % de la cobertura escolar, garantizando que ningún niño, niña o joven interrumpa su proceso de aprendizaje”.

Días antes, el gobernador Rey lanzó una alerta, debido a que 44.000 estudiantes no habían formalizado su proceso, de los cuales, 17.000 finalizaron el proceso entre el 9 de enero y el día 29.

Cundinamarca destacó por sus resultados en las Pruebas Saber 11 2025:

En 2025, el departamento de Cundinamarca obtuvo los mejores resultados en las Pruebas Saber 11, con un promedio de 268 puntos por estudiante, mientras la media nacional se ubica en 261.

Según el gobernador “este es el resultado del esfuerzo de los estudiantes, de los padres de familia, de los docentes, de los rectores, pero también de una alianza con el empresariado” en la que “a través de programas de mejoramiento constante podemos practicar simulacros para los estudiantes desde noveno grado, décimo y once”, identificando “cuáles son esas deficiencias en los aprendizajes” para nivelarlas.