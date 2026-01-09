CANAL RCN
Colombia

Gobernador advierte que más de 40.000 menores no han formalizado su matrícula en colegios oficiales de Cundinamarca

El proceso debe terminarse a tiempo para acceder desde el primer día a los beneficios de alimentación y transporte escolar ofrecidos por el departamento.

Grupo de niños leyendo Freepik

Noticias RCN

enero 09 de 2026
05:42 p. m.
Hay una nueva alerta en Cundinamarca, el departamento que obtuvo los mejores resultados en las Pruebas Saber 11 del 2025, debido a que no se ha formalizado el proceso de matrícula en colegios oficiales de al menos 44.000 niños, niñas y adolescentes.

Así lo advirtió el gobernador Jorge Emilio Rey, en declaraciones realizadas la segunda semana de enero (2026): “Estamos esperando a los padres de familia en las instituciones educativas para inscribir a sus hijos. Ya hemos logrado 130 mil matriculados, pero aún restan más de 40 mil estudiantes por protocolizar su trámite”.

¿Hasta cuándo hay plazo para formalizar el proceso de matrícula en colegios de Cundinamarca?

Padres y tutores legales de menores de edad en los 108 municipios no certificados de Cundinamarca tienen hasta el próximo lunes, 19 de enero, para realizar la inscripción, sin importar si el estudiante es de nuevo ingreso o antiguo.

Una fecha en la que el gobernador Rey fue insistente, debido a que “formalizar este proceso es indispensable para acceder, desde el primer día, a servicios como alimentación y transporte escolar, apoyos que hacen la diferencia en la permanencia educativa”, en un país que alcanzó una tasa de deserción escolar del 3,7% (335.364 estudiantes) en el 2023.

¿Hasta cuándo hay plazo para formalizar el proceso de matrícula en colegios oficiales de Bogotá?

El plazo para inscripción de matrículas en colegios oficiales de Bogotá en los grados de educación preescolar, básica y media se venció el pasado viernes 26 de diciembre (2025), de acuerdo con la Secretaría Distrital de Educación.

Sin embargo, los estudiantes interesados en conseguir un cupo para estudiar en el 2026 tendrán una última oportunidad para formalizar su proceso, desde el 5 de enero en las Direcciones Locales de Educación y desde el 14 de enero en las sedes de los colegios distritales.

Se sabe, además, que “las matrículas para niñas y niños entre 0 y 5 años están habilitadas todo el año. Las niñas y niños con edades entre 0 y 3 son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), mientras que aquellos entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales de Bogotá”.

