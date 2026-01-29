Se acaban las largas caminatas de miles de estudiantes en Tuluá: tendrán ruta para ir al colegio

En el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, miles de estudiantes de zonas rurales ahora cuentan con transporte escolar gratuito que garantiza su acceso a la educación sin las dificultades que enfrentaban.

La implementación de las rutas escolares beneficia a niños, niñas y jóvenes de 12 sectores del área rural. Esta estrategia busca eliminar las barreras que impedían a los menores asistir regularmente a sus clases en el casco urbano.

77 rutas en 12 zonas rurales

Antes de esta iniciativa, los estudiantes debían levantarse muy temprano para trasladarse en bicicleta o a pie hasta sus instituciones educativas, enfrentando largos recorridos que ponían en riesgo su asistencia regular y puntualidad. Esta situación afectaba directamente su rendimiento académico.

“Son 77 rutas escolares en 12 sectores del municipio de Tuluá, zona rural plana, media y alta. Estamos felices porque estamos beneficiando alrededor de 1.200 niños, niñas y jóvenes que pueden ir desde sus casas hasta sus lugares de estudio, sea sedes principales o sedes secundarias”, señaló Robert Posada, secretario de Educación.

¿De cuánto fue la inversión?

El programa no solo garantiza el transporte desde y hacia los hogares, sino que se articula con otras políticas educativas del municipio: “Esto nos permite garantizar, además del servicio de transporte escolar, con el programa de alimentación escolar que todos los niños tengan las condiciones dadas para no faltar a la hora”.

RELACIONADO Valle del Cauca decreta toque de queda y otras medidas tras anuncio de extradición de alias Pipe Tuluá

Las rutas escolares recogen a los estudiantes directamente en sus viviendas y los trasladan hasta las puertas de sus centros educativos, tanto a sedes principales como secundarias. Al finalizar la jornada escolar, el servicio opera en sentido inverso, asegurando el retorno seguro de los menores a sus hogares.

En materia económica, la inversión que hizo la alcaldía fue de casi 3.800 millones de pesos. “Este servicio se complementa con el PAE, creando mejores condiciones para aprender y crecer”, precisó la alcaldía.