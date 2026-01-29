CANAL RCN
Colombia Video

Se acaban las largas caminatas de miles de estudiantes en Tuluá: tendrán ruta para ir al colegio

Una importante inversión permite que los jóvenes puedan ir al colegio sin la necesidad de tomar retadores recorridos.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

enero 29 de 2026
08:04 a. m.
En el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, miles de estudiantes de zonas rurales ahora cuentan con transporte escolar gratuito que garantiza su acceso a la educación sin las dificultades que enfrentaban.

La implementación de las rutas escolares beneficia a niños, niñas y jóvenes de 12 sectores del área rural. Esta estrategia busca eliminar las barreras que impedían a los menores asistir regularmente a sus clases en el casco urbano.

77 rutas en 12 zonas rurales

Antes de esta iniciativa, los estudiantes debían levantarse muy temprano para trasladarse en bicicleta o a pie hasta sus instituciones educativas, enfrentando largos recorridos que ponían en riesgo su asistencia regular y puntualidad. Esta situación afectaba directamente su rendimiento académico.

“Son 77 rutas escolares en 12 sectores del municipio de Tuluá, zona rural plana, media y alta. Estamos felices porque estamos beneficiando alrededor de 1.200 niños, niñas y jóvenes que pueden ir desde sus casas hasta sus lugares de estudio, sea sedes principales o sedes secundarias”, señaló Robert Posada, secretario de Educación.

¿De cuánto fue la inversión?

El programa no solo garantiza el transporte desde y hacia los hogares, sino que se articula con otras políticas educativas del municipio: “Esto nos permite garantizar, además del servicio de transporte escolar, con el programa de alimentación escolar que todos los niños tengan las condiciones dadas para no faltar a la hora”.

Las rutas escolares recogen a los estudiantes directamente en sus viviendas y los trasladan hasta las puertas de sus centros educativos, tanto a sedes principales como secundarias. Al finalizar la jornada escolar, el servicio opera en sentido inverso, asegurando el retorno seguro de los menores a sus hogares.

En materia económica, la inversión que hizo la alcaldía fue de casi 3.800 millones de pesos. “Este servicio se complementa con el PAE, creando mejores condiciones para aprender y crecer”, precisó la alcaldía.

