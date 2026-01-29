Medellín: en 45 minutos llovió lo que debía llover en todo enero

Las lluvias registradas sobre las 2:00 de la tarde del miércoles, 28 de enero, en Medellín generaron afectaciones en varios comercios, el desbordamiento de quebradas e inundaciones en algunas calles que, en el peor de los casos, provocaron un hundimiento en el suelo.

De acuerdo con las autoridades, en 45 minutos llovió lo que normalmente llueve en todo enero, y llegaron a registrarse hasta 60 descargas eléctricas en medio de la tormenta.

Sin duda, el punto que más afectado resultó fue la intersección entre la calle 10 con avenida Las Vegas, a la altura del centro comercial Monterrey, donde el aguacero provocó un socavón, que mantendrá la vía cerrada durante varios días.

Al ser tan concurrida, se espera que el tráfico empeore en el sector de El Poblado hasta que las autoridades logren retirar el material arrastrado por la quebrada La Presidenta, que pasa a un costado, y reparen la vía.

Los paisas reportaron emergencias en varios puntos de la ciudad: por suerte no hay heridos

Rubén Gómez recordó en diálogo con Noticias RCN que estuvo a punto de ser arrastrado cuando la vía en la que conducía su moto se convirtió en otro río: “A mí me tocó tirarme al arroyo con impermeable y varias personas trataron de auxiliarme porque las motos iban navegando. Esto fue impresionante, es la primera vez que veo algo así y créanme que sentí mucho miedo”.

El alcalde, Federico Gutiérrez, compartió un balance la tarde del miércoles, según el cual se registró la caída “de árboles, tenemos daños en las vías, pero no tenemos ningún reporte de personas heridas, desaparecidas o que hayan perdido la vida, afortunadamente”.

Luego de que el agua ocasionara daños en locales comerciales, empresas y parqueaderos, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que esté alerta, debido a que las lluvias continuarán presentándose con gran intensidad en los próximos días.

24 horas antes, en Bogotá, se registró otro aguacero que ocasionó emergencias, el cierre de la calle 87 con Autopista Norte y caos en la movilidad en las localidades de Bosa, Kennedy, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Fontibón, Teusaquillo y Puente Aranda.