Claudia López sobre consultas del 8 de marzo: “El resto del tarjetón es el uribismo del pasado o la corrupción”

A menos de un mes de las consultas presidenciales y elecciones legislativas del 8 de marzo, la exalcaldesa de Bogotá y precandidata por el movimiento ‘Con Claudia, Imparables’, Claudia López, estuvo en ‘Candidatos a la Redacción’ de Noticias RCN.

En primer lugar del tarjetón, que incluye la ‘Gran Consulta por Colombia’, de centroderecha; el ‘Frente por la vida’, de izquierda, y la ‘Consulta de las soluciones’, de la que participa junto al exdefensor del Pueblo en salud, Leonardo Huerta, dijo sin pelos en la lengua que el resto de los candidatos representan o “al uribismo del pasado o a la corrupción”.

A pesar de que ni Sergio Fajardo ni Maurice Armitage aceptaron participar de su consulta de centro, en la que promete enfocarse en salud, educación y seguridad, la exmandataria insiste en que “lo que importa es lo que decida la gente en las urnas (…) elegir un buen congreso que sí represente a la gente y haga control político al Gobierno”.

¿Qué otros candidatos tienen el visto bueno de López?

Aunque no se atrevió a hablar sobre alianzas, la exalcaldesa dio su visto bueno en la contienda electoral a su compañero de consulta, Leonardo Huerta, a Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Luis Gilberto Murillo y Juan Fernando Cristo.

Y le dijo "no" a Vicky Dávila, por su falta de experiencia en el Gobierno; Roy Barreras, por formar parte de la “politiquería de siempre”; Paloma Valencia, por representar el proyecto uribista; Cepeda, por promover la paz total; Juan Daniel Oviedo, por sumarse a “la consulta del uribismo” y Abelardo de la Espriella, a quien tildó de “defensor de la mafia”.

López se mostró distante del Gobierno, pero admitió que, de ganar la presidencia, quiere “defender los logros sociales que se han alcanzado: el mejor salario mínimo, la pensión, los dominicales, la tierra de los campesinos y corregir lo que va mal: la paz total, la corrupción y la impunidad, la salud se la tiraron. Lo que queremos es corregir sin dañar”.

Paz total, fracking y el sistema de salud ¿Qué propone la exalcaldesa?

En diálogo con distintos periodistas de Noticias RCN, la exalcaldesa dijo que, si bien ha apoyado todos los procesos de paz en Colombia, “La paz total no ha desmovilizado ni a un raponero”. Por el contrario, insiste en que les ha dado gabelas a los delincuentes, con quienes se mostró abierta a iniciar negociaciones judiciales, pero, en ningún caso políticas.

Sobre el fracking dijo que propone “que haya dos pilotos de fracking. No hacer fracking a la loca. La misma propuesta de los trabajadores de la industria petrolera, con licencia ambiental” y conseguir gas de bajo precio que fortalezca la industria nacional.

Y, finalmente, sobre el sistema de salud, que es uno de los temas centrales de su consulta, dijo que en el primer día de Gobierno trabajará en mejorarlo, aunque “no se necesita una Ley. En la pandemia del covid, que fue la emergencia de salud más grande, con la Ley estatutaria y decretos reglamentarios se aseguró que las EPS públicas y privadas trabajaran en conjunto, con cero corrupción y el pago a 30 días”.