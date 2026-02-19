CANAL RCN
Colombia Video

Juan Daniel Oviedo sobre la crisis de salud en Colombia: denuncias de corrupción y desvío de recursos

El candidato de la Gran Consulta cuestionó la forma en que el actual gobierno ha manejado la crisis de la salud.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
01:14 p. m.
Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia que elegirá un solo aspirante el próximo 8 de marzo, llegó a Noticias RCN para una nueva entrega de Candidatos en la Redacción.

Oviedo respondió preguntas relacionadas con la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano, los desfalcos del Programa de Alimentación Escolar, el hueco fiscal en Colombia y cómo conformaría su equipo de trabajo en Casa de Nariño si es elegido como Presidente.

Juan Daniel Oviedo sobre la crisis de salud que atraviesa Colombia

El candidato se refirió a la crisis que actualmente atraviesa el sistema de salud colombiano tras la reciente muerte del niño Kevin Acosta con una denuncia: “la salud está financiando las campañas al Congreso de la República de muchos candidatos del partido de gobierno”.

Para Oviedo, este desvío de recursos explica por qué miles de pacientes, como el niño Kevin Acosta, enfrentan la negación de medicamentos esenciales.

El candidato de la Gran Consulta cuestionó la forma en que el actual gobierno ha manejado la crisis, señalando que “Colombia se ha jugado su historia reciente buscando culpables, y no asumiendo responsabilidades”.

En su respuesta, también criticó la narrativa oficial que atribuye los problemas a administraciones pasadas, mientras se mantiene un sistema que sigue ahogando a los pacientes y a las familias.

Para él, el caso de Kevin simboliza la falta de empatía y la incapacidad de garantizar derechos básicos, en un contexto donde los recursos se desvían hacia fines electorales.

Sobre el presupuesto de Defensa y Paz Total

Oviedo planteó que la seguridad es uno de los pilares fundamentales para “estabilizar Colombia”, al mismo nivel de importancia que el sistema de protección social. En ese sentido, rechaza la idea de “triplicar el presupuesto de defensa”, pues considera que no es viable y que el verdadero problema radica en cómo se están gastando los recursos.

Según él, “desde 2012, Colombia destina el 3.16% del producto interno al presupuesto de defensa, seguridad y justicia”, pero ese dinero sigue orientado a enfrentar una guerrilla del pasado y no a los delincuentes actuales.

El candidato propone “abrir la caja del presupuesto de seguridad” y reorientar la inversión hacia tecnología y vigilancia. Entre sus prioridades menciona la compra de drones para supervisión aérea y la interconexión de sistemas de videovigilancia públicos y privados, con el fin de crear centros de comando y control en las principales ciudades.

Para Oviedo, la seguridad no depende únicamente de la fuerza pública, sino también de la “inteligencia económica, financiera, policial y judicial” que permita seguir el rastro del dinero detrás de los grupos criminales que, según él, se han consolidado bajo la política de paz total.

