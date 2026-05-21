Murió reconocido actor que hizo parte de películas exitosas a nivel mundial

La industria cinematográfica está de luto por la muerte de un reconocido actor de doblaje.

Tom Kane, que fue una de las voces más reconocidas en producciones de primer nivel como 'Star Wars' y 'Las chicas superpoderosas', murió a sus 64 años.

En 'Star Wars', Tom Kane hizo la voz de Yoda, mientras que en 'Las chicas superpoderosas' interpretó al profesor Utonium.

Kane era oriundo de Kansas, Estados Unidos, y nació el 15 de abril de 1962. Además, antes de empezar a destacarse como actor de doblaje, trabajó en el entorno radial.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Tom Kane, el reconocido actor de Estados Unidos?

En noviembre de 2020, Tom Kane sufrió un derrame cerebral que afectó su habla y, por lo tanto, unos meses después tuvo que retirarse definitivamente de la actuación de doblaje.

Adicionalmente, a pesar de los tratamientos médicos, su movilidad en el lado derecho del cuerpo también resultó afectada y, en el último tiempo, su estado de salud se fue desmejorando de manera paulatina.

En consecuencia, el actor de doblaje de 'Star Wars' tuvo que ser internado en una entidad hospitalaria y falleció el pasado 18 de mayo de 2026, a raíz de las secuelas del derrame cerebral.

Los fanáticos del cine están de luto: estas han sido sus reacciones tras la muerte del actor Tom Kane

Después de que se confirmó la muerte de Tom Kane, sus seguidores lamentaron lo ocurrido en las redes sociales.

"Descansa en paz", "le diste vida a mi infancia", "gracias por prestar tu voz y hacernos felices", "todos te amamos", "siempre serás una leyenda", "te vamos a extrañar", "dejaste un gran impacto en mí", "no lo puedo creer", "mi corazón está roto", "esta es una pérdida devastadora" y "un abrazo a su familia", han sido algunos de los comentarios.