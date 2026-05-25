“Nadie ha hecho nada”: Claudia López denuncia ataques del Gobierno a su campaña

Ante la Comisión de Seguimiento Electoral, en Cartagena, la exalcaldesa de Bogotá y candidata a la presidencia por el movimiento ‘Con Claudia, imparables’, Claudia López, denunció ataques constantes del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a su campaña.

“Vengo a interponer una denuncia formal, penal y disciplinaria por abuso de poder, indebida participación en política y violencia política desde el Gobierno Nacional contra mi candidatura”, explicó, al inicio de su intervención.

Según la candidata de centro-izquierda, se trata de un “comportamiento sistemático”, que no solo representa un abuso de poder, también, una muestra indebida de participación en política, de altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Candidata López advierte que “nadie” ha tomado cartas en el asunto:

De acuerdo con López, en diálogo con la prensa nacional e internacional, los canales del Estado y sus redes sociales, el presidente de la República ha cometido actos “difamatorios”, de “sicariato político”, al compartir un discurso en el que la “compara” con candidatas de la derecha y la acusa de haber cometido “traición”, tras llegar a la Alcaldía.

“Todo esto”, según dijo, “lleva años pasando. Lleva (pasando) todos los meses, desde que empezó el calendario electoral el 31 de mayo del año pasado y nadie ha hecho nada. Ha sido una sistemática e indebida participación en política desde la cúspide del poder ejecutivo. Nadie (ha dicho nada). (Se han quedado) Mudas las instituciones disciplinarias, penales, administrativas… mudas. No contento con hacerlo en medios nacionales, también lo ha hecho en medios internacionales”.

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López advierte que es el presidente quien pone en riesgo las elecciones:

Días antes, llegaron a la Comisión de Acusación tres denuncias contra el presidente Petro por presunta participación en política que, la Constitución prohíbe en su artículo 127 a “los que se desempeñen en la rama judicial, los órganos electorales, de control y de seguridad” del Estado.

Finalizada su intervención, la candidata López se mantuvo en que, si bien "el proceso electoral del domingo no fracasará por los grupos armados ni por la Registraduría. Los votos se van a contar sin fraude, gracias a la Registraduría. La mayoría de los colombianos podrá votar sin constreñimiento armado. La mayor falta de garantía en este proceso electoral, el mayor causante de falta de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República”.

E insistió en que “él es el mayor factor perturbador de este proceso electoral y como tal tendrá que responder, no solo en las urnas, sino ante la autoridad penal, ante la autoridad disciplinaria, nacional e internacional”.