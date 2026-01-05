CANAL RCN
Colombia

Bogotá habilita más de 500 esterilizaciones gratuitas: ¿cuáles son los requisitos?

El IDPYBA confirmó las fechas, los horarios y las condiciones para acceder a las esterilizaciones gratuitas.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 05 de 2026
09:49 a. m.
Los cuidadores de animales cada vez más se han concientizado sobre la importancia de esterilizar no solo a las mascotas, sino también a aquellos que se encuentran en condiciones de calle y vulnerabilidad. Por esto, el IDPYBA ya habilitó los primeros cupos gratuitos del año para llevar a cabo esta trascendental labor.

Esterilizaciones gratuitas en Bogotá para el 2026

Según la más reciente información por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a partir de este lunes 5 de enero hasta el miércoles 14 del mismo mes se habilitaron 520 cupos de esterilizaciones gratuitas en la Unidad de Cuidado Animal de la entidad. La modalidad que se manejará será la de presentación y atención por orden de llegada hasta agotar la disponibilidad diaria.

Los interesados deben acercarse a la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, ubicado en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá (carrera 106A # 67-02) desde las 7:00 a.m. y los animales deben pertenecer a hogares de personas en estratos 1, 2, 3 y en condiciones de vulnerabilidad como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al servicio?

Antes de la jornada, los animales deben encontrarse en buen estado de salud, deben tener entre 4 meses y 8 años, no estar en celo ni en gestación y deben pasar los 45 días del celo o del parto, en el caso de las hembras.

Así mismo, de ser posible, se sugiere que días antes del procedimiento se hagan exámenes prequirúrgicos a los animales que van a ser esterilizados. Algunos de estos son cuadros hemáticos, ALT y creatinina.

Otro de los requisitos es llevar al animal de compañía en ayuno de ocho horas para la alimentación sólida y tres horas para líquidos antes del procedimiento.

El día de la jornada se requiere que el cuidador sea mayor de edad, presentar el turno asignado, fotocopia de un recibo público no mayor a los tres meses y fotocopia de la cédula de ciudadanía. En el caso de los caninos, estos deben portar collar, traílla y bozal si se tratan de razas de manejo especial o son nerviosos. En el caso de los felinos, deben ir en guacal o maletín especial para su transporte.

Todas las mascotas deberán tener su respectivo collar isabelino para evitar que estas se molesten o infecten las heridas post quirúrgicas. También se recomienda llevar una cobija, pues los animales sentirán fríos después del procedimiento.

Cabe recalcar que el procedimiento es totalmente gratuito y ningún funcionario se encuentra autorizado para solicitar dinero durante el desarrollo tanto de la jornada como el procedimiento.

