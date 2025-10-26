CANAL RCN
Colombia Video

Esto dijeron Carolina Corcho e Iván Cepeda tras votar en las consultas del domingo

También el presidente Petro votó en su puesto habitual, de la localidad de Puente Aranda, pero se limitó a saludar a los ciudadanos que hacían parte de la jornada.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
02:40 p. m.
Más de 39 millones de colombianos se encuentran habilitados para votar en las consultas del Pacto Histórico, de este domingo 26 de octubre. Entre ellos los precandidatos presidenciales que aparecen en el tarjetón y se mantienen en su intención de representar a la coalición de Gobierno; es decir: Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Cepeda ejerció su derecho al voto en un colegio de la localidad de Kennedy, pasadas las 11:30 de la mañana, acompañado de la senadora María José Pizarro y la exministra Susana Muhamad.

En declaraciones entregadas a la prensa recordó que en esta jornada, “los colombianos y colombianas salen a votar en esta consulta, que es el primer acto democrático autentico, en el que una fuerza política elige de manera directa a sus candidatos y candidatas al Congreso de la República y a la Presidencia”.

Minutos después, tras haber participado de una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia, la también precandidata Carolina Corcho votó en el centro de la capital colombiana e hizo un llamado a los simpatizantes del “Gobierno del cambio”:

“Acabamos de depositar nuestro voto. Seguimos insistiendo en que queremos continuar con el cambio de Colombia y llamamos a la ciudadanía, todavía están a tiempo para que participen masivamente en la consulta del Pacto Histórico, en la que puede participar cualquier ciudadano o ciudadana. Invito a hombres, mujeres y jóvenes a respaldarme en esta consulta”.

El presidente, Gustavo Petro, también ejerció su derecho al voto, en la localidad de Puente Aranda y se limitó a saludar a los demás votantes, sin referirse a la consulta.

El ganador irá a la consulta del frente amplio, en marzo del 2026, representando a la coalición de Gobierno, para definir un candidato único a la presidencia entre los partidos de izquierda.

¿Cómo se garantizará la seguridad durante las consultas del Pacto Histórico?

En medio de la jornada, La Fundación Paz y Reconciliación advierte que, de cara al año electoral, 109 hechos de violencia en contextos políticos se han registrado en el país. De ellos, 61 corresponden a amenazas; 31, a atentados; 11, a homicidios, y 4, a secuestros.

Y los partidos más golpeados han sido el centro democrático, con 13 hechos victimizantes; el Partido Liberal, con 10 hechos victimizantes, y el Partido Alianza Social Independiente, con 9 hechos victimizantes.

En respuesta, 54.370 uniformados fueron designados para mantener el orden durante la jornada. 37.537 se encuentran en los puestos de votación y otros 16.000 están brindando apoyo a la seguridad externa.

Conectad al puesto de mando unificado de la Policía se encuentra el del CNE. Según la magistrada Alba Lucía Velásquez, se trata de “una articulación entre las entidades porque el propósito es que las elecciones se lleven muy bien. El Concejo Nacional Electoral tiene la facultad constitucional de proteger el proceso electoral y dar garantías a tofos los que participan en él. Por eso, este puesto de mando unificado concentra toda la información de lo que está pasando en el país”.

Para la jornada, “fueron acreditados, desde este Concejo Nacional Electoral, 16.704 testigos electorales. Estamos muy atentos y muy atentas a recibir la información que nos pueda llegar desde cada departamento. El Concejo Nacional Electoral tiene en todos los departamentos tribunales seccionales que dan garantías del trabajo y el proceso para llevarlo a feliz término”.

