Así ha transcurrido la jornada por consultas del Pacto Histórico ¿Más jurados que votantes?

La jornada electoral inició, oficialmente, en Colombia. Este domingo, 26 de octubre, en el país se llevan a cabo las consultas del Pacto Histórico, en las que los ciudadanos podrán elegir sus candidatos de preferencia a las listas de Cámara y Senado, y un precandidato que represente al partido en la consulta del frente amplio de marzo próximo.

Sobre el mediodía, se reportaba poca afluencia de votantes. En Corferias, por ejemplo, fueron vistos más jurados que votantes, en las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con el registrador nacional, Hernán Penagos, “desde muy temprano en la mañana fue trasladado el material electoral a los 13.400 puestos de votación a las cerca de 20.000 mesas que están dispuestas en todo el territorio nacional”.

Una jornada tranquila con episodios focalizados de violencia:

De acuerdo con el último reporte de la Registraduría, en general, los comicios han transcurrido con normalidad, salvo en algunos puntos donde se presentaron alteraciones al orden público.

Uno de estos episodios se registró en Tumaco, Nariño, en donde una comunidad indígena se manifestó a las afueras de la sede de la Registraduría: “Comunidades indígenas estaban agolpadas al frente de la Registraduría de Tumaco, tenían algunas preocupaciones, pero ya se está resolviendo la situación y se llegó a un acuerdo con ellos”, indicó el registrador.

El segundo hecho se registró en el municipio de Arjona, Bolívar, en donde una turba incineró el material electoral. “Básicamente, se trata de una sola mesa. El resto del municipio está funcionando con normalidad y lo que podeos decir es que algunos pobladores se acercaron al material electoral, lo quemaron e impidieron que se instalara la mesa en un corregimiento de Arjona”, explicó Penagos.

¿Qué pasará con los votos que reciba Daniel Quintero?

Sobre los votos que reciba el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que renunció a la consulta luego de que los tarjetones fueran impresos, el registrador explicó que serán procesados, pero la decisión de contarlos o no será del Pacto Histórico.

“La Registraduría, pero en especial los jurados de votación, a partir de las 4:00 de la tarde, llevaran a cabo el conteo de los votos por los tres estamentos y, con esa información, la Registraduría publicará los resultados totales de cada uno de los estamentos a través de boletines periódicos después de las 4:00 de la tarde”.

De la consulta participan 49.021 jurados de votación y 39’984.168 votantes están habilitados; de los cuales 20’542.339 son mujeres y 19’441.829 hombres. El costo total de la jornada supera los 200.000 millones de pesos.