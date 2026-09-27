Esto es lo que contiene el Plan Marshall para transformar la conectividad del Chocó tras el terremoto

A poco más de un mes del terremoto que afectó al departamento del Chocó, el Gobierno avanza en uno de los componentes del denominado Plan Marshall para el Chocó, una estrategia que busca que la recuperación de la región no se limite a reparar los daños ocasionados por la emergencia.

El presidente Abelardo De La Espriella presentó el plan el pasado 7 de septiembre, durante una cumbre empresarial realizada en Quibdó, donde anunció un paquete de infraestructura y conectividad por $1 billón.

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De acuerdo con el anuncio del Gobierno, $500.000 millones serían financiados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y otros $500.000 millones corresponderían a inversión empresarial.

Ahora, el Ministerio de Transporte, la Gobernación del Chocó, el gerente de reconstrucción y representantes del sector de infraestructura trabajan en la hoja de ruta para llevar estos anuncios a estudios, diseños y posteriormente a obras.

¿Qué obras incluye el paquete para la recuperación del Chocó?

La apuesta contempla corredores que buscan mejorar las conexiones del Chocó con otras regiones, facilitar la salida de productos agrícolas y fortalecer el turismo. Entre las obras priorizadas están:

Quibdó–Ánimas–Nóvita, para mejorar la conexión de la capital con la región del San Juan.

San José del Palmar–El Cairo, corredor que conecta al Chocó con el norte del Valle del Cauca.

Istmina–Puerto Meluk, considerado estratégico para avanzar en la conexión del departamento hacia el Pacífico.

Vía al Darién, con la terminación de los kilómetros pendientes para fortalecer la conexión con el Urabá antioqueño.

Tutunendo–Ichó, donde se proyecta la pavimentación de 10,8 kilómetros.

Aeropuerto José Celestino Mutis de Bahía Solano, con trabajos destinados a fortalecer su infraestructura aeroportuaria.

¿Cuál será la primera obra financiada mediante Obras por Impuestos?

Dentro del paquete de conectividad, la vía hacia el Darién y Urabá aparece como uno de los proyectos que ya cuenta con estudios y diseños.

La intención del Gobierno es que este corredor sea la primera intervención del paquete que se ejecute mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Esta vía tiene además un componente productivo: busca mejorar la conexión entre las zonas agrícolas del Chocó y el Urabá antioqueño, facilitando el transporte de productos como plátano y banano.

Además, Invías tiene previsto acelerar la terminación de seis kilómetros de este corredor y avanzar en la pavimentación de 10,8 kilómetros entre Tutunendo e Ichó.

¿Qué pasará con el aeropuerto de Bahía Solano?

En Bahía Solano, la Gobernación ya terminó las obras correspondientes al lado tierra del aeropuerto José Celestino Mutis. El siguiente paso está en el denominado lado aire, cuya intervención corresponde a la Aeronáutica Civil.

La intención es acelerar estas obras para fortalecer la conexión aérea de uno de los municipios con mayor potencial turístico del departamento.

De esta manera, el Gobierno busca que la recuperación de la infraestructura aeroportuaria contribuya también a mejorar el acceso de visitantes y la actividad turística de la región.

¿Qué busca el Gobierno con este plan?

La apuesta oficial es que la reconstrucción posterior al terremoto sirva también para mejorar las condiciones de conectividad del departamento.

En ese sentido, las vías y el aeropuerto son presentados como parte de una estrategia más amplia para facilitar el transporte, acercar la producción agrícola a otros mercados y fortalecer sectores como el turismo.

El reto ahora será completar los estudios pendientes, definir las fuentes de financiación y avanzar en las obras que permitan que los recursos anunciados se traduzcan en una conectividad más estable para los habitantes del departamento.