¿Cómo evitar emergencias durante la segunda temporada de lluvias en Bogotá y a dónde comunicarse por ayuda?

Bogotá se encuentra en alerta por la segunda temporada de lluvias del 2025. El Sistema Distrital de Atención de Emergencias, el equipo de Gestión del Riesgo de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) monitorean día y noche el estado del clima para actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia que pueda registrarse en la ciudad, ante el aumento en el número de precipitaciones.

Hasta mediados de diciembre, de acuerdo con reportes históricos, las lluvias podrían aumentar entre un 25% y 60% en las zonas sur, centro-occidente y suroccidente de la ciudad. Además, el problema podría intensificarse por cuenta del fenómeno de La Niña.

En respuesta, las entidades del distrito y sus equipos de emergencia se encuentran al tanto de lo que ocurre en las “diferentes localidades de la ciudad” y sus condiciones meteorológicas para “ofrecer atención y ayudas humanitarias a las familias que lo requieran”.

¿Cómo evitar una emergencia por las lluvias durante los siguientes meses?

Desde los sistemas de emergencias recomendaron a la ciudadanía en la segunda temporada de lluvias: 1. Revisar y asegurar techos, bajantes y canales de sus viviendas, 2. No arrojar basura en las calles, redes de alcantarillado ni fuentes de agua, 3. Evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables durante las lluvias y 4. Planear sus recorridos y evitar transitar por zonas de ladera o cercanas a ríos y quebradas durante precipitaciones intensas.

Además, en caso de observar inundaciones o encharcamientos en las vías, los ciudadanos podrán comunicarse con la línea 116 para evitar tragedias como la del canal Córdoba, en Suba, donde cayó un hombre de la tercera edad mientras iba conduciendo.

O, en caso de encontrarse con situaciones de riesgo, como deslizamientos de tierra, árboles inclinados o terrenos inestables, se recomienda a los bogotanos ponerse en contacto con la línea de emergencias 123.

Organismos de emergencia se comprometieron a estar listos ante cualquier emergencia:

Desde el equipo de Gestión del Riesgo de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), su líder, Juan Carlos Díaz, envío un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

“En esta época de aumento de las precipitaciones los organismos de emergencias del Distrito reforzamos las acciones necesarias de preparación y las medidas de cuidado, tanto en la ciudad como en los hogares, para prevenir emergencias y reducir riesgos”, indicó.