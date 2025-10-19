CANAL RCN
Colombia

Aliste la sombrilla: revelan hasta cuándo durarían las fuertes lluvias en Bogotá

Los últimos días han estado marcados por las intensas lluvias. ¿Hasta cuándo durarán?

Temporada de lluvias.
Temporada de lluvias. Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
03:49 p. m.
Los expertos apuntan que por causa de la ubicación, Bogotá hace parte de un régimen de lluvias bimodal; lo que se traduce en que tiene dos temporadas de lluvias y otro par de sequía.

Con la llegada de octubre, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) dio a conocer el inicio oficial de la segunda temporada de lluvias para Bogotá.

Segunda temporada de lluvias iría hasta diciembre

De acuerdo con la entidad, entre octubre y diciembre, el fenómeno de La Niña tiende a aumentar las lluvias. Anualmente, en este periodo suele haber siempre un incremento en las precipitaciones.

A nivel más detallado, se cree que el último trimestre del año, el fenómeno llegaría a consolidarse. Por eso, el pronóstico apunta que la subida de las lluvias se dé en un 60%. Las zonas en donde sería más visible esta situación serían en el sur, centro occidente y sur occidente.

Zonas más afectadas por las lluvias

La temporada de lluvias acarrea deslizamientos, caída de árboles, daños en redes de servicios públicos, inundaciones, encharcamientos, avenidas torrenciales por aumentos en los ríos y quebradas. Las autoridades ya tienen sobre la mesa puntos críticos a los cuales prestarle mayor atención.

Para impedir que estos escenarios se presenten con más probabilidad, es fundamental que la ciudadanía mantenga limpios los canales o desagües, asegurar los tejados para que no se desprendan, no arrojar basura en la calle o alcantarillas, tener a la mano un kit de emergencia, estar pendiente de la información oficial, ser consciente de las rutas de evacuación y comunicar oportunamente sobre anomalías.

Justamente por causa de las lluvias, recientemente ocurrió una tragedia. Un hombre de 85 años estaba manejando, pero la vía estaba inundada. Además, no habría visto la señalización de la ciclorruta.

Al no tener la vista clara, el vehículo terminó cayendo al canal Córdoba. Cuando los Bomberos lo encontraron, lastimosamente el hombre falleció.

