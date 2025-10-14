Conductor de la tercera edad falleció tras caer a un caño en Bogotá

Las lluvias que, durante gran parte del fin de semana se registraron en la capital colombiana, estarían detrás del accidente fatal que terminó con la vida de un conductor, de 85 años, que cayó con su camioneta de alta gama al canal Córdoba, de la localidad de Suba.

Versiones preliminares sugieren que, al encontrarse con la vía inundada, no pudo ver la señalización de la ciclorruta y terminó cayendo al caño, sobre las 6:00 de la tarde.

Asustado, se puso en contacto con su familia y la noticia llegó a los sistemas de emergencia, que se presentaron en el lugar para tratar de localizar la camioneta.

El hallazgo ocurrió hasta entrada la noche:

Pasaron tres horas, desde que el accidente fue reportado en los sistemas de emergencias y un equipo de Bomberos Bogotá logró encontrar el vehículo.

Con la ayuda de maquinaria pesada, lograron sacarlo del pozo del canal de aguas y, ya en tierra, iniciaron una revisión que terminó al encontrar al conductor, sin signos vitales, en la parte trasera de la camioneta.

Las aguas negras cubrieron el vehículo entre el reporte de la emergencia y el momento en el que los equipos de emergencias llegaron al caño. Sin embargo, aún está por determinar lo que ocurrió en la calle y por qué la camioneta terminó en el canal.

Lluvias seguirán registrándose durante todo el mes y podrían extenderse hasta diciembre:

En un reporte sobre las emergencias registradas el fin de semana por el incremento en las lluvias, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que “de octubre a mediados de diciembre de 2025, la capital vivirá la segunda temporada de lluvias, un periodo del año en el que históricamente las precipitaciones aumentan entre un 25 % y un 60 %, especialmente en el sur, centro-occidente y suroccidente de la ciudad.

Según expertos, el “incremento se debe a la influencia del fenómeno de La Niña, lo que significa que se esperan más días con lluvias continuas y de mayor intensidad. Por ello, se hace necesario reforzar las acciones de preparación y las medidas de cuidado, tanto en la ciudad como en los hogares, para prevenir emergencias y reducir riesgos”.