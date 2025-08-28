CANAL RCN
Colombia Video

Los caminos que tendrá la investigación sobre familia muerta en hotel de San Andrés tras revelación

Noticias RCN reveló el dictamen de Medicina Legal con la causa de la muerte. ¿Quién responde?

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
05:54 p. m.
El miércoles 27 de agosto, Noticias RCN reveló en primicia una pista clave sobre la extraña muerte de una familia bogotana en un hotel de San Andrés.

Esta fue la causa de muerte de la familia encontrada en hotel de San Andrés: ¿Quién responde?
Una noticia que ha generado consternación se dio el 11 de julio. Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y el pequeño Kevin Matías Martínez Canro; los tres eran una familia que llegó a la isla a pasar unos días agradables.

¿Cuál fue la causa de la muerte?

Sin embargo, el viaje terminó en tragedia. Los tres aparecieron muertos en extrañas circunstancias en la habitación 404 del hotel Portobelo. Las preguntas saltaron y ahora se empieza a esclarecer lo ocurrido.

Noticias RCN conoció el informe de Medicina Legal. La muerte de la familia ocurrió por la inhalación de fosfina, un gas peligroso que se usa para fumigar. Viviana incluso había pedido cambiar la habitación por el olor (similar al del pescado o ajo), pero el hotel no cumplió.

“Fosfina un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, detalló el informe.

Abogado de las víctimas habló

Este jueves 28 de agosto, el hotel se pronunció e indicó que el químico se usó sin su autorización por parte de la empresa de fumigación: “La empresa contratada, a quien confiábamos por su experiencia, reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencias en su actuación”.

Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia, habló en Noticias RCN sobre esta revelación y lo que vendrá para el proceso. Las víctimas (allegados de los fallecidos) estaban a la espera del dictamen.

“Hoy existen tres caminos jurídicos en diferentes ramas. Tenemos un procedimiento penal abierto, donde la Fiscalía ha venido avanzando de una manera muy efectiva. Tenemos un segundo camino netamente civil y un tercer camino administrativo”, sostuvo.

