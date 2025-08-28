Hotel Portobelo respondió a resultados de la autopsia a la familia muerta en sus habitaciones en San Andrés

En las últimas horas, Noticias RCN reveló el informe de Medicina Legal de la autopsia practicada a los tres miembros de una familia bogotana que murieron en una de las habitaciones del Hotel Portobelo Convention, cuando cumplían su sueño de conocer la isla de San Andrés.

El pasado 11 de julio fueron hallados sin vida en la habitación 404 y en extrañas circunstancias: Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Matías Martínez Canro.

Después de 40 días, se conocieron los resultados de la necropsia realizada a los tres cuerpos donde se determinó que la causa de muerte de la familia Martínez correspondía a la inhalación de una sustancia química, al parecer, producto de una fumigación previa:

Fosfina un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte.

Tras hallarse esta sustancia en el organismo de los tres miembros de la familia Martínez Canro, el hotel se pronunció.

Hotel Portobelo respondió a los resultados de la autopsia de la familia muerta

A través de un comunicado, horas después de revelarse en exclusiva el dictamen de Medicina Legal sobre el trágico fallecimiento de la familia Martínez indicó:

“El Hotel Portobelo Convention informa a la a la opinión pública que según el dictamen entregado por la Fiscalía, conocido a través de medios de comunicación, el lamentable fallecimiento de tres personas ocurrido en nuestras instalaciones el pasado 11 de julio de 2025 fue producto de una intoxicación por inhalación de fosfina”.

El químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company E.U. en flagrante violación de los protocolos establecidos en la empresa contratada.

De acuerdo con el hotel, esta empresa de fumigación “reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencias en su actuación”.

Estás gravísimas conductas constituyen además de una violación tanto de nuestros protocolos de seguridad como de la normatividad vigente.

El Hotel Portobelo no autorizó el cambio de habitación que pidió la familia

Aunque en su comunicado, el hotel señala como responsable a la empresa que realizó la fumigación antes del ingreso de la familia Martínez Canro a la habitación 404 por, aparentemente, haber utilizado la fosfina sin su autorización, se investiga su responsabilidad ante la alerta que hizo la familia a la administración donde solicitaron el cambio de habitación por un fuerte olor.

Al inicio de la investigación, la administración del hotel admitió que la solicitud de cambio de habitación fue ignorada, al parecer, por la alta ocupación que tenían en ese momento.

De acuerdo con lo que señala el informe, la fosfina es un químico “inoloro en su forma pura, pero las impurezas le otorgan un olor característico, parecido al pescado o al ajo”.

La muerte de la familia se habría producido por “una falla en la producción de energía celular con la peroxidación posterior resultando en anoxia celular”, que tendría que ver con la falta de oxigenación en algunos órganos.