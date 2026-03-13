Estos son los 14 candidatos presidenciales que se inscribieron ante la Registraduría

Luego de varios días de tránsito de varios políticos por diferentes sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron 14 candidatos los que decidieron aspirar por la Presidencia de la República en las elecciones de este 31 de mayo.

En el camino, varios de los que manifestaron su aspiración de llegar al poder, decidieron declinar su participación, como lo fue el caso de los exministros Juan Fernando Cristo y Daniel Palacios, así como el excontralor Carlos Felipe Córdoba. También se sumó el nombre del exalcalde de Cali, Maurice Armitage, a la lista de bajas.

¿Quiénes se inscribieron oficialmente a la elección presidencial?

En orden de inscripción, estos son los 14 candidatos.