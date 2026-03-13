Estos son los 14 candidatos presidenciales que se inscribieron ante la Registraduría
Este viernes 13 de marzo, se cerraron las inscripciones y en total hay 14 candidatos que estarían en el tarjetón de la primera vuelta presidencial.
Noticias RCN
07:15 p. m.
Luego de varios días de tránsito de varios políticos por diferentes sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron 14 candidatos los que decidieron aspirar por la Presidencia de la República en las elecciones de este 31 de mayo.
En el camino, varios de los que manifestaron su aspiración de llegar al poder, decidieron declinar su participación, como lo fue el caso de los exministros Juan Fernando Cristo y Daniel Palacios, así como el excontralor Carlos Felipe Córdoba. También se sumó el nombre del exalcalde de Cali, Maurice Armitage, a la lista de bajas.
¿Quiénes se inscribieron oficialmente a la elección presidencial?
En orden de inscripción, estos son los 14 candidatos.
- Clara López - María Consuelo del Río: La actual senadora por el Pacto Histórico y exalcaldesa encargada de Bogotá busca la presidencia junto a Del Río, una reconocida abogada defensora de derechos humanos y activista social.
- Mauricio Lizcano - Luis Carlos Reyes: El exministro de las TIC y director del DAPRE se inscribió con el exdirector de la DIAN, conocido popularmente como "Mr. Taxes", apostándole a una mezcla de gestión política y perfil técnico.
- Santiago Botero - Carlos Fernando Cuevas: El empresario antioqueño, que llega por firmas, cuenta con el respaldo de Cuevas, quien fue coordinador de la campaña de Rodolfo Hernández en 2022.
- Miguel Uribe Londoño - Luisa Fernanda Villegas: El economista y experimentado político, quien asumió la candidatura tras el trágico fallecimiento de su hijo (el senador Miguel Uribe Turbay), regresa a la arena electoral avalado por el Partido Demócrata Colombiano. Lo acompaña Luisa Fernanda Villegas.
- Sondra Macollins - Leonardo Karam: Reconocida por su trayectoria como abogada penalista, Macollins se inscribió acompañada del abogado Karam Helo.
- Iván Cepeda - Aida Quilcué: El actual senador de la República y figura clave de la izquierda está acompañado de la lideresa indígena y senadora del MAIS, Aida Quilcué.
- Abelardo de la Espriella - José Manuel Restrepo: El mediático abogado penalista oficializó su candidatura en Cali junto al exministro de Hacienda y exrector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo.
- Claudia López - Leonardo Huerta: La exalcaldesa de Bogotá, ganadora de la "Consulta de las Soluciones", eligió como fórmula a Huerta, abogado y docente que fue su único rival en dicho mecanismo interpartidista.
- Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo: La senadora uribista consolidó una alianza con el exdirector del DANE y exconcejal de Bogotá.
- Sergio Fajardo - Edna Bonilla: El exgobernador de Antioquia repite aspiración, esta vez junto a la economista Edna Bonilla, quien fue secretaria de Educación durante la administración de Claudia López en la capital.
- Roy Barreras - Martha Lucía Zamora: El actual embajador y expresidente del Congreso se inscribió con la exfiscal y jurista Martha Lucía Zamora, tras ganar la consulta del movimiento "Frente por la Vida".
- Gustavo Matamoros - Robinson Giraldo: El general retirado del Ejército presenta su propuesta de seguridad nacional acompañado por Giraldo en la fórmula vicepresidencial.
- Luis Gilberto Murillo - Luz María Zapata: El exministro de Relaciones Exteriores y exembajador en EE.UU. inscribió su nombre junto a Zapata, politóloga y expresidenta de Asocapitales.
- Carlos Caicedo - Nelson Alarcón: El exgobernador del Magdalena y líder del movimiento Fuerza Ciudadana buscará la presidencia con el exdirector de Fecode, Nelson Alarcón.