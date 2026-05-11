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Imputan a Ricardo Roa por presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022

Al parecer, hubo violación de topes en las dos vueltas de 2022.

Ricardo Roa presidente de Ecopetrol (1)
FOTO: Ricardo Roa - X

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
06:02 p. m.
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Este lunes 11 de mayo, la Fiscalía imputó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la campaña de Petro Presidente de 2022, de la que fue el gerente.

Ricardo Roa no se conectó a la audiencia de imputación de cargos por la posible violación de topes en la campaña Petro presidente
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Hace cuatro años, Roa tuvo la responsabilidad de gestionar los recursos de la campaña de Gustavo Petro, quien terminó siendo electo como presidente y culmina su mandato en este 2026.

¿Cuáles fueron las supuestas irregularidades?

Al parecer, Roa permitió que los gastos superaran los topes dispuestos en la ley. En ese orden de ideas, presuntamente reportó en Cuentas Claras y ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un balance irregular.

Es decir, se cree que no habría reportado el monto superior a los topes. Para la primera vuelta, habría sido por 1.388 millones de pesos y para la segunda por 276 millones de pesos.

Primicia: Comisión de Acusación eximiría a Petro en caso de topes de campaña presidencial de 2022
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Otro aspecto relevante es que se sospecha que hubo desembolsos y costos de la primera vuelta que en verdad habrían sido reportados en la segunda vuelta; y viceversa.

¿Roa sigue siendo presidente de Ecopetrol?

Ahora bien, ¿en qué se habría gastado esta cantidad? Las pesquisas revelan que supuestamente en ruedas de prensa en hoteles, alimentación, transporte, logística, publicidad, eventos de cierre y aportes de un sindicato.

Partiendo de estas sospechas, a Roa lo imputaron por presunta violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. No lo aceptó.

Cabe recordar que el pasado 29 de abril, el CNE confirmó la sanción a la campaña y, junto a Roa, otros nombres relevantes del caso son: Lucy Mogollón, quien ejerció como tesorera; y Mary Lucy Soto, la auditora. Además, se mencionan a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.

El 6 de abril, Ecopetrol le aprobó las vacaciones y una licencia no remunerada a Roa. Las primeras hasta el 27 de mayo y las siguientes hasta el 21 de junio. Se cree que se le permitió esto para que respondiera ante la justicia.

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