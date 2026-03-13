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Ellos son las fórmulas de los candidatos para las elecciones presidenciales 2026: conózcalos

Faltan pocos detalles para que quede el tarjetón de la primera vuelta.

Candidatos a la vicepresidencia.
Candidatos a la vicepresidencia.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 13 de 2026
01:05 p. m.
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La atención de la agenda política está en la primera vuelta del próximo 31 de mayo, la parada número uno a la hora de escoger al presidente que estará hasta 2030.

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Después de las elecciones legislativas y de consultas celebradas el domingo 8 de marzo, comenzó la cuenta regresiva para que los candidatos dieran a conocer sus fórmulas vicepresidenciales.

Hasta el viernes 13 de marzo había plazo para registrarse, pero varios destaparon sus cartas antes de esta fecha. Algunos nombres han sido sorpresivos.

Iván Cepeda - Aida Quilcué

El candidato Iván Cepeda estará con Aida Marina Quilcué Vivas, reconocida líder social indígena del Cauca que también ha estado en el Congreso. Hace parte del pueblo Nasa y ha ganado reconocimiento por defender los derechos humanos.

Desde el ámbito legislativo, es representante por la circunscripción indígena del Pacto Histórico.

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Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo

Abelardo de la Espriella eligió a una persona con experiencia en los sectores público y privado: José Manuel Restrepo. Su carrera ha estado centrada en la economía, de la que cuenta con maestría y doctorado.

Se recuerda su paso por el Gobierno de Iván Duque, siendo ministro de Comercio y luego quedó en manos del Ministerio de Hacienda. En el ámbito académico fue rector de la Universidad del Rosario.

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Paloma Valencia – Juan Daniel Oviedo

Una de las duplas que más expectativa ha generado es la de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, teniendo en cuenta los resultados de la Gran Consulta por Colombia.

Tras un paso por Europa para estudiar, Oviedo retornó a Colombia para desenvolverse en sectores económicos. Al igual que Restrepo, estuvo en el Gobierno Duque, pero como director de la Dirección Nacional de Estadística (Dane). Posteriormente, se lanzó para la Alcaldía de Bogotá, contienda en la que quedó segundo y se le permitió ocupar una curul en el concejo.

Sergio Fajardo – Edna Bonilla

En su búsqueda por tercera vez, Fajardo le apuesta a Edna Bonilla. A lo largo de su trayectoria, ha estado vinculada al sector educativo. Asimismo, trabajó en la Secretaría de Hábitat de Bogotá, Caja de Vivienda Popular y en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo.

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Claudia López – Leonardo Huerta

Tras ganar la Consulta de las Soluciones, la exalcaldesa Claudia López escogió como su fórmula al otro candidato, Leonardo Huertas. El abogado cuenta con estudios en el exterior y ha sido docente con más de 20 años de experiencia.

Adicionalmente, fue contralor departamental, secretario en la Asamblea de Risaralda e integró la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

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Mauricio Lizcano – Luis Carlos Reyes

Uno de los nombres más sorpresivos fue el de Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian; quien será la dupla del también exministro y excongresista Mauricio Lizcano.

Antes de llegar al Gobierno Petro, Reyes pasó por la academia e investigación. Muestra de ello es que llegó a ser economista de la Comisión Federal de Comunicaciones, profesor de la Grand Valley State University y docente en la Pontificia Universidad Javeriana.

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Roy Barreras – Martha Lucía Zamora

El ganador de la consulta Frente por la Vida, Roy Barreras, anunció a Martha Lucía Zamora como su fórmula. Ella ha hecho parte del ámbito del derecho, del que tiene estudios en España.

Ha sido magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, fiscal delegada ante la Corte Suprema, procuradora delegada, vicefiscal General, secretaria general en la Alcaldía de Bogotá y magistrada en el CSJ.

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Luis Gilberto Murillo – Luz María Zapata

Luis Gilberto Murillo, exembajador en Estados Unidos y excanciller, le apuesta a Luz María Zapata. Recientemente, se destacó al tomar las riendas de Asocapitales y en el pasado fue coordinadora de políticas sociales, investigadora, directora de la Asociación de Empresas Licoreras y le lanzó dos veces al Concejo de Bogotá.

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Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas

En búsqueda de honrar el legado de su hijo, víctima de magnicidio, Miguel Uribe Londoño desea llegar a la Casa de Nariño. Para ello, estará en el tarjetón con Luisa Fernanda Villegas.

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Parecida a otros candidatos a la vicepresidencia, su enfoque ha estado en la economía. En su hoja de vida resaltan el paso que tuvo por el Ministerio de Comercio (como secretaria) y ProColombia (gerente de secretaría), entre otros cargos.

Carlos Caicedo – Nelson Alarcón

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, se decantó por Nelson Alarcón, quien estuvo a la cabeza de Fecode y tuvo aspiraciones al Senado. Además, ha sido ejecutivo en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Sondra Macollins – Leonardo Karam

La abogada Sondra Macollins querrá dar la sorpresa acompañada con Leonardo Karam. Ella ha defendido ante la justicia a los exmilitares colombianos que participaron en el asesinato de Jovenel Moise, expresidente de Haití.

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