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El SENA abrió 8.000 vacantes en Bogotá y más de 20.000 en todo el país: ¿qué empleos y requisitos hay?

La jornada Expo Empleo Egresados del SENA reúne a cientos de empresas que buscan personal para diferentes cargos.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
09:01 a. m.
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Para quienes se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) está desarrollando una jornada masiva de empleo en diferentes regiones del país.

La iniciativa, denominada Expo Empleo Egresados del SENA, pone a disposición más de 20.000 vacantes a nivel nacional, de las cuales 8.000 corresponden a Bogotá.

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Aunque el nombre del evento hace referencia a los egresados de la entidad, la convocatoria está abierta para cualquier ciudadano que esté interesado en acceder a una oferta laboral, sin importar si estudió o no en el SENA.

¿Qué tipo de empleos están ofreciendo?

De acuerdo con Jorge Cañón, coordinador de la Agencia Pública de Empleo del SENA, las vacantes disponibles abarcan distintos sectores económicos y perfiles laborales.

Entre las ofertas se encuentran cargos para auxiliares de producción, meseros, trabajadores de la construcción, albañiles, auxiliares de obra, mecánicos, electromecánicos, soldadores, conductores, auxiliares de ruta, conductores de bus y tractomula, entre otros.

Además, la entidad destacó que no solo existen oportunidades para cargos operativos. También hay vacantes dirigidas a profesionales, técnicos, tecnólogos y egresados del SENA que buscan vincularse al mercado laboral.

Hoy la Agencia Pública de Empleo del SENA tiene más de 20.000 vacantes a nivel nacional. Estamos en las 33 regionales ofreciendo empleo para todos los colombianos.

¿Quiénes pueden participar en la jornada?

Uno de los aspectos que más ha resaltado el SENA es que la actividad no está limitada exclusivamente a quienes hayan estudiado en la institución.

Cualquier persona interesada en encontrar empleo puede acercarse a las sedes habilitadas en las 33 regionales del país para conocer las ofertas disponibles y postularse directamente ante las empresas participantes.

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En Bogotá, la jornada se realiza en la sede ubicada en la calle 75 #11-70, donde desde tempranas horas se habilitó el ingreso de los asistentes para iniciar el proceso de búsqueda de empleo.

¿Qué apoyo reciben los asistentes?

Además del contacto directo con las empresas, el SENA está ofreciendo acompañamiento especializado para fortalecer el perfil laboral de los participantes.

La entidad brinda orientación ocupacional enfocada en la elaboración adecuada de la hoja de vida, recomendaciones para afrontar entrevistas de trabajo y asesoría sobre la manera correcta de presentarse ante un empleador.

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Según explicó Jorge Cañón, este proceso busca que los aspirantes lleguen mejor preparados a las entrevistas y aumenten sus posibilidades de obtener una vinculación laboral.

Les enseñamos cómo construir su hoja de vida, cómo enfrentar una entrevista y cómo presentarse para que puedan conseguir el empleo que están buscando.

¿Cuántas empresas participan en esta feria de empleo?

La jornada cuenta con la participación de cerca de 200 empresas a nivel nacional. En Bogotá, alrededor de 50 compañías están presentes ofreciendo vacantes y recibiendo hojas de vida de los aspirantes.

Tenga en cuenta que la actividad se desarrolla hasta las 4:00 de la tarde y que las personas interesadas también pueden consultar las ubicaciones y detalles de la jornada a través del portal de la Agencia Pública de Empleo del SENA.

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