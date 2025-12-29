¿Qué servicios están habilitados en la nueva estación Calle 26 de Transmilenio? Tome nota

Antes de que acabe 2025, se habilitó parte una importante estación de Transmilenio que conecta a la Caracas con el occidente, sur y norte.

Desde el pasado sábado 27 de diciembre, volvió a funcionar la estación Calle 26, la cual estuvo cerrada desde el 4 de mayo de 2024; hace más de un año.

¿Cuánto han durado las obras en la Calle 26?

El cierre tuvo como fundamento las obras que se adelantan con respecto a la Primera Línea del Metro, la cual ha tenido avances significativos. Por eso, hubo cambios en las rutas, con paraderos en otras estaciones.

La estación es importante para la movilidad, debido a que es la conexión entre la troncal Caracas con el centro de la capital (yendo hacia la avenida Jiménez), la avenida El Dorado, Portal Usme, Portal 80 y el Norte. Además, se une con el Eje Ambiental y el Centro Internacional.

¿Cuándo estará habilitada toda la estación?

Con el cierre, se puso en marcha una intervención con tres fases. La primera constó en la demolición de la estructura. Después se ajustaron los carriles para los articulados y carros particulares.

La última fase se centró en la cimentación del viaducto y demás partes de la nueva estructura. Se contempló un periodo de 10 meses para que la estación se reabriera.

Finalmente, el acceso norte quedó habilitado, permitiendo que volvieran a parar los servicios de 8 Terminal – Guatoque Veraguas, H20, D20, H27 y B27. Se cree que más de 11 mil personas recibe la estación diariamente.

Para los usuarios, lo más llamativo fue el diseño. Esto, debido a que la estación está debajo de la vía por donde pasará el Metro. Un punto importante es que el acceso es solo por el costado norte hacia la calle 30. La puesta en marcha definitiva será en el primer semestre del próximo año.