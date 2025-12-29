CANAL RCN
Colombia

¿Qué servicios están habilitados en la nueva estación Calle 26 de Transmilenio? Tome nota

Tras más de un año, una parte de la estación volvió a quedar dispuesta para los usuarios.

Estación Calle 26 de Transmilenio.
Estación Calle 26 de Transmilenio. Foto: Transmilenio.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
04:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Antes de que acabe 2025, se habilitó parte una importante estación de Transmilenio que conecta a la Caracas con el occidente, sur y norte.

¡Usuarios de Transmilenio celebran! Reabren importante estación después de un año
RELACIONADO

¡Usuarios de Transmilenio celebran! Reabren importante estación después de un año

Desde el pasado sábado 27 de diciembre, volvió a funcionar la estación Calle 26, la cual estuvo cerrada desde el 4 de mayo de 2024; hace más de un año.

¿Cuánto han durado las obras en la Calle 26?

El cierre tuvo como fundamento las obras que se adelantan con respecto a la Primera Línea del Metro, la cual ha tenido avances significativos. Por eso, hubo cambios en las rutas, con paraderos en otras estaciones.

La estación es importante para la movilidad, debido a que es la conexión entre la troncal Caracas con el centro de la capital (yendo hacia la avenida Jiménez), la avenida El Dorado, Portal Usme, Portal 80 y el Norte. Además, se une con el Eje Ambiental y el Centro Internacional.

¿Cuándo estará habilitada toda la estación?

Con el cierre, se puso en marcha una intervención con tres fases. La primera constó en la demolición de la estructura. Después se ajustaron los carriles para los articulados y carros particulares.

Video: Metro de Bogotá fue visto por primera vez rodando en la ciudad
RELACIONADO

Video: Metro de Bogotá fue visto por primera vez rodando en la ciudad

La última fase se centró en la cimentación del viaducto y demás partes de la nueva estructura. Se contempló un periodo de 10 meses para que la estación se reabriera.

Finalmente, el acceso norte quedó habilitado, permitiendo que volvieran a parar los servicios de 8 Terminal – Guatoque Veraguas, H20, D20, H27 y B27. Se cree que más de 11 mil personas recibe la estación diariamente.

Para los usuarios, lo más llamativo fue el diseño. Esto, debido a que la estación está debajo de la vía por donde pasará el Metro. Un punto importante es que el acceso es solo por el costado norte hacia la calle 30. La puesta en marcha definitiva será en el primer semestre del próximo año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

Tripulantes del buque ARC Simón Bolívar se reencontraron con sus familias en Valparaíso

Catatumbo

Defensoría hace un llamado para tomar acciones en Catatumbo por disputa de grupos armados

Bogotá

Incautaron más de 900 unidades de pólvora en un vehículo en Fontibón

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

La competencia que le llegaría a Rodallega en Santa Fe: delantero argentino se acerca al 'León'

Santa Fe negocia la llegada de Nahuel Bustos, delantero argentino que competiría con Hugo Rodallega por un puesto en 2026.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 29 de diciembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 29 de diciembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

México

Presidenta de México visitará a heridos tras accidente ferroviario

Artistas

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se robaron todas las miradas en la Feria de Cali: encendieron las redes

Reforma Laboral

Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social