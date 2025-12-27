¡Usuarios de Transmilenio celebran! Reabren importante estación después de un año

En las últimas horas, Transmilenio le dio un gran anuncio a los usuarios. Desde el sábado 27 de diciembre, vuelve a operar la estación de la Calle 146.

RELACIONADO Registraduría habilita campañas móviles de inscripción en portales de TransMilenio

Su cierre se dio el 14 de diciembre de 2024. El motivo radicó en el desmonte que se iba a llevar a cabo, recordando que ha sido una estación concurrida para la movilidad hacia y desde el norte.

¿Por qué estuvo cerrada la Calle 146?

Por causa de esta decisión, se agregó Mazurén como parada para los servicios D10, K16 y J70. La demolición del puente se efectuó en enero, precisando que la estructura no iba de la mano con las normas técnicas ni los estándares pertinentes.

Tras una larga espera, finalmente volvió a operar. Ahora, la estación cuenta con un nuevo puente peatonal y una infraestructura moderna en pro de la seguridad y conectividad.

Cifras de Transmilenio apuntan que cerca de 800 mil usuarios de Suba y Usaquén se verán beneficiados por la reapertura, concretamente los que viven en Mazurén, Cedritos, La Victoria Norte, Santa Helena y Cedro Bolívar.

Servicios que pararán en la estación

Estos son los 14 servicios que vuelven a parar: 8, B10, B11, B13, B28, B74, B75, H13, H75, J70, J74, F28, D10 y G11. Se busca que haya circulación fluida, cómoda y segura; principalmente para adultos mayores, familias, peatones o usuarios en condición de discapacidad.

RELACIONADO Transmilenio anuncia cambios en sus rutas zonales para Navidad y fin de año

“La reapertura de la estación Calle 146 representa una noticia muy importante para el norte de Bogotá. Entregamos un puente peatonal moderno que cumple con los más altos estándares técnicos y de accesibilidad, pensado para ofrecer desplazamientos más seguros, incluyentes y una mejor experiencia de viaje para todos nuestros usuarios”, destacó la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz.